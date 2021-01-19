Rüşveti çay paketinde saklamış!

AKP’li Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin Mali Hizmetler Daire Başkanı Bahattin K.’ya 30 bin lira rüşvet verirken yakalanan müteahhit Y.Ş., “Belediyeden 780 bin liralık hak edişimi alabilmek için verdim.” dedi.







İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri Mali Hizmetler Daire Başkanı Bahattin K.'yı teknik ve fiziki takibe aldı. Bahattin K., müteahhit Y.Ş. ile telefonda görüşüp 30 bin lira para istedi.







Buluşma yerine giden Bahattin K., 30 bin lirayı aldığı sırada polis baskın yaptı. Rüşvet almak ve vermek suçundan nöbetçi mahkemeye sevk edilen 2 şüpheli iddiaları kabul etmedi.





Bahattin K.'nın, rüşvet almadığını, maddi sıkıntı içinde olduğu için daha önceden tanıdığı Y.Ş.'nin kendisine 30 bin lira borç verdiğini söylediği öğrenildi. Müteahhit Y.Ş. de borç para verdiğini söyledi. İki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.





Müteahhit Y.Ş., tutuklama kararına itiraz ederek ifadesini değiştirdi.





RÜŞVEK VEREN MÜTEAHHİT: PARAMI ALAMADIM





Yeniden ifade veren Y.Ş., Bahattin K.'nın, belediyeden alacağı olan firma sahiplerinden ödeneklerinin ödenmesi için para istediğini, rüşvetini aldıktan sonra bu kişilere ödeme yapıldığını söyledi.





Y.Ş., belediyeye yol yapım ve bakım işleri yaptığını ve yaklaşık 4,5 milyon lira hak edişi olduğunu, 2020 yılında ödeme aldığını ve geri kalan yaklaşık 780 bin lirayı alamadığını söyledi.





Y.Ş., Bahattin K.'nın belediyenin ödemelerinin kendisi tarafından yapıldığını söyleyerek, problemi çözebileceğini ve karşılığında kendisinden 30 bin lira istediğini açıkladı. Hak edişini almak için Bahattin K.'ya 30 bin lira vermeyi kabul ettiğini ifade etti. Y.Ş. serbest bırakıldı.





Bahattin K., Adalet ve Kalkınma Partisi'nin idare ettiği Samsun Büyükşehir Belediyesi'nde mali müdürü olarak görev yapıyordu.

KASADAKİ ÇAY PAKETİNDEN SERVET ÇIKTI





20 yıl önce Evci Belde Belediyesi'nde zabıta olarak işbaşı yapan Bahattin K. (40), 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'nin akabinde Samsun Büyükşehir Belediyesi'nde Mali Hizmetler Daire Başkanlığı'na getirildi. Bahattin K.'nın makam odasındaki kasadan servet çıktı.





Kasadaki çay paketinin içinden çıkan 135 bin euro (1,3 milyon TL), 36 bin TL, bir adet 1 kiloluk külçe altın, 5 kg altın, 13 adet çeyrek altın ebadında basılan özel altın, 75 tam altın, 50 yarım altın, 1.059 çeyrek altın, kendisi dahil 8 farklı kişi adına çeşitli bankalara ait 23 adet hesap cüzdanı ve 40 yakın gayri menkul tapusuna el konuldu.





Sözcü'nün haberine göre banka hesapları mahkeme kararı ile bloke edilirken, hesaplarda bulunan paranın tutarı ise henüz tespit edilemedi.