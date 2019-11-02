Rüşveti değil adını kaldırmışlar

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, bakanlara verilen ‘hediye’lerin kayıtlarının tutulmadığını açıkladı.





CHP’li Antmen, “İktidara gelirken ‘Rüşveti ortadan kaldıracağız’ diyorlardı. Meğer kastettikleri rüşvetin adını kaldırmakmış” dedi.





Birgün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre, CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun kayyum atanan Mardin Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaretinde 40 bin TL değerinde ‘hediye’ aldığına yönelik faturanın ortaya çıkmasının ardından bakanlara gelen diğer hediyelerin akıbetlerini öğrenmek istedi.









Antmen’e Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan yanıt verdi. TBMM Başkanlığı’na sunduğu yazılı soru önergesinde, bugüne kadar bakan olarak görev yapan kişilerin aldıkları hediyelerin cins ve değerlerini sordu.





Antmen’e yanıt veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, mevcut Bakan ile geçmiş dönemde bakanlık yapan isimlere verilen hediyelere yönelik herhangi bir kayıt tutulmadığını bildirdi.









KAYIT BİLE TUTMUYORLAR

Bakanlıktan gelen yanıta tepki gösteren Antmen, “Bakanlar, rüşvetçi iş insanından saat hediye alıyorsa bir kayyum yönetimi kendi kişisel ikbali için vatandaşların vergileriyle bakanlara on binlerce liralık hediyeler alıyorsa bunun adı rüşvettir. Amerika’da da İngiltere’de de Japonya’da da rüşvettir. Hatta kabile ülkelerinde bile rüşvettir. Ama AKP ile birlikte bu ortadan kalktı. İktidara gelirken ‘Rüşveti ortadan kaldıracağız’ diyorlardı. Meğer kastettikleri rüşvetin adını kaldırmakmış” dedi.





Birçok ülkede Bakanların ve Başbakanların ispatlanmasa dahi hediye iddiaları nedeniyle istifa ettiğini hatırlatan Antmen, “Türkiye’de ise resmen ödüllendiriliyorlar. Kamu görevlileri etik davranış ilkeleri, rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu, Avrupa Konseyi kararları ortada ama uyan yok çünkü rüşvet normalleşti. ‘Bir iş insanı gelir 1 milyon dolarlık bir hediye verebilir ama bunun kaydı tutulmaz’ deniliyor. Bu rüşvetin gizlenmiş halidir” diye konuştu.





YÖNETMELİK HEDİYEYİ YASAKLIYOR

Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik bakanların hediye almasını yasaklıyor.





Yönetmelikte, “Kamu görevlisinin tarafsızlığını, performansını, kararını veya görevini yapmasını etkileyen veya etkileme ihtimali bulunan, ekonomik değeri olan ya da olmayan, doğrudan ya da dolaylı olarak kabul edilen her türlü eşya ve menfaat hediye kapsamındadır. Kamu görevlilerinin hediye almaması, kamu görevlisine hediye verilmemesi ve görev sebebiyle çıkar sağlanmaması temel ilkedir” hükmü yer alıyor.