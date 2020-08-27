Samanyolu Haber /Gündem / Rüşveti deşifre eden AKP'li Belediye Başkanı’na AKP'den büyük mobbing var /27 Ağustos 2020 08:12

Rüşveti deşifre eden AKP'li Belediye Başkanı’na AKP'den büyük mobbing var

AKP’li Serik Belediyesi’nde Sistemli Dağıtım Hizmetleri A.Ş’nin mevcut Belediye Başkanı Enver Aputkan’ı “ruh hastası” olarak tanımlayıp, istifaya davet etmesi Meclis gündemine taşındı.

SHABER3.COM

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle önerge veren CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, “Bu şirket neye güveniyor?” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlunun nikâh şahitliğini yaptığı arkadaşı Nuri Albayrak’ın şirketi Sistemli Dağıtım Hizmetleri A.Ş., 500 bin TL’lik rüşvet iddiasıyla gündeme gelen AKP’li Antalya Serik Belediye Başkanlığı’na haciz gönderdi. Belediyenin 70 milyon lira borcu olduğunu belirten şirket, 5 adet taşınmazı icra yoluyla satışa çıkardı.


Şirketin açıklamasında bir önceki AKP’li belediye başkanını rüşvet almakla suçlayan Belediye Başkanı Enver Aputkan’ın istifa etmesi halinde haciz işleminin durdurulacağı belirtildi. Ayrıca, Aputkan’ın “ruh sağlığı problemi” olduğu ileri sürüldü.

TEHDİT EDİYORLAR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle önerge veren CHP’li Budak, “Serik’teki 500 bin TL’lik rüşvetin sorumluları cezalandırılmadan ellerini kollarını sallayarak geziyor ama rüşveti ifşa eden Serik Belediye Başkanı’na şimdi de haciz kıskacıyla, siyasi bir mobbing uygulanıyor. Daha önce eşini benzerini görmediğimiz bir küstahlıkla, halkın oylarıyla seçilmiş bir belediye başkanının istifaya çağırıldığına şahit oluyoruz. Bu firmanın arkasında kim var ki seçilmiş bir belediye başkanını tehdit ediyor?” dedi.

CHP milletvekili Rafet Zeybek, “Bir belediye başkanını alacakları konusunda telefonla adeta tehdit etmesi ve meclis üyelerine muhtıra niteliğinde başkanın istifa etmesi ve yeni gelen başkanla çalışma isteklerini içeren bir yazı göndermesi, demokrasilerde kabul edilemez bir durumdur” görüşünü dile getirdi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Rüşveti deşifre eden AKP'li Belediye Başkanı’na AKP'den... Sonraki Haber >>

‘Delik büyük,yama küçük’

‘Delik büyük,yama küçük’

Ünlü Jokeye yumruk tepkisi

Ünlü Jokeye yumruk tepkisi

ABD'de polisler ile göstericiler çatıştı

ABD'de polisler ile göstericiler çatıştı

Çalışanlara fırtına sürprizi

Çalışanlara fırtına sürprizi

Abdurrahim Karslı'dan yeni skandal

Abdurrahim Karslı'dan yeni skandal

Gaz mı, Enkaz mı? Bir de Böyle Düşünün

Gaz mı, Enkaz mı? Bir de Böyle Düşünün

Metrobüs alevler içinde!

Metrobüs alevler içinde!

ABD'de protestolar yine alevlendi

ABD'de protestolar yine alevlendi

İşte 6 Su Hortumunun Hayrete Düşüren Videosu

İşte 6 Su Hortumunun Hayrete Düşüren Videosu

Türkiye'deki hukuksuzluklar Gürcistan'a yansıdı

Türkiye'deki hukuksuzluklar Gürcistan'a yansıdı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:50:23