Rusya: 1 ayda 1000 kilometrekare toprak ele geçirdik

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu, Ukrayna'nın son dönemde büyük toprak kayıpları yaşadığını ve Rus ordusunun önemli ilerlemeler kaydettiğini açıkladı.







Şoygu'nun açıklamalarına göre, Rus ordusu ağustos başından itibaren Ukrayna'da yaklaşık 1000 kilometrekare toprak kazandı ve Ukraynalılar her gün ortalama 28 kilometrekarelik bir alanı kaybediyor. Ayrıca, Ukrayna'nın günlük olarak yaklaşık 2 bin askerini yitirdiğini vurguladı.





Rossiya-24 televizyon kanalına verdiği röportajda Şoygu, Ukrayna'nın Kursk bölgesine yönelik saldırıların, Rusya'nın dikkatini Donbas'tan Kursk'a çekme amacı taşıdığını öne sürdü. Ancak Rus ordusunun yeterli asker sayısına sahip olduğunu ifade eden Şoygu, Ukrayna'nın bu stratejisine karşı koyabilecek güçte olduklarını söyledi.





"KURSK'TAKİ OLAYLAR BAŞLADIĞINDA HER ŞEYİ ANLADIK"

Şoygu, müzakereler konusunda da sert bir duruş sergiledi. Ukrayna'nın Kursk Nükleer Güç Santrali'ne yönelik saldırılarının nükleer terör olduğunu öne sürdü ve bu sebeple Ukrayna ile müzakere yapmayacaklarını belirtti.





2022 yılında İstanbul'da sağlanan anlaşmaların müzakerelerde baz alınabileceğini dile getirdi. Türkiye'nin daha önce önerdiği nükleer ve enerji tesislerine saldırılmaması teklifi Rusya tarafından kabul edilmesine rağmen, Ukrayna'nın bu teklifi geri çevirmesi Rus yetkililer tarafından şaşkınlıkla karşılandığını belirten Şoygu "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu teklifi kabul etme kararı aldı. Ancak Ukraynalılar bir süre sonra bunu kabul etmedi ve buna şaşırdık. Kursk'taki olaylar başladığında her şeyi anladık." dedi.