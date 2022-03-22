Rusya 10 bin askerin öldüğünü kabul mü etti?





Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Moskova Büyükelçisi John Sullivan'ı, ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için sarf ettiği "savaş suçlusu" ifadelerini protesto etmek için bakanlığa çağırdı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, bu ifadelerin ABD-Rusya ilişkilerini kırıma noktasına getirdiği, Rusya'ya yönelik düşmanca tavırların "kararlı ve sert bir tepkiyle karşılık göreceği" belirtildi.



5:45 ABD, Ukrayna'ya yüksek irtifa hava savunma sistemi verebilir







ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, ABD yönetiminin bazı Avrupa ülkeleriyle "Ukrayna'ya yüksek irtifa hava savunma sistemi gönderilmesi üzerine görüşmelerini sürdürdüğünü" açıkladı. Bugüne kadar ABD, Ukrayna ordusuna, sadece helikopterleri ve alçaktan uçak uçakları hedef almaayı sağlayan Stinger füze savarları vermişti.



5:24 Borrell: Avrupa ordusu oluşturmak istemiyoruz







Komsomolskaya Pravda yaralı sayısını da 16 bin 153 olarak yazdı. Dakikalar içinde bu veriler haberden silindi. Gazetenin editörü Vladimir Sungorkin BBC’ye yaptığı açıklamada bunun bir siber saldırı sonucu habere eklendiğini ve gazetenin konuyla ilgili bir açıklama yapacağını söyledi.









00:15 Kudüs’te dini liderlerden barış çağrısı







Kudüs’te farklı dinlerden temsilcilerin bir araya geldiği sıra dışı bir gün yaşandı. Yahudi, Hristiyan, Müslüman ve Dürzi din adamları geleneksel kıyafetleriyle barış çağrısında bulundu. Buluşma noktası da sembolikti: Rus Ortodoks Kilisesi önündeki Moskova Meydanı.







00:11 Ukrayna müzakerecisi Podolyak: Ukrayna’nın direnişi Rusya’nın gerçekleri fark etmesini sağladı



















Ukrayna’nın Rus işgali altındaki Herson kentinde Rus askerleri, Ukraynalı protestoculara ateş açtı. Sosyal medyada paylaşılan videolarda kent meydanında protestocuların bir araya geldiği, ardından otomatik silah seslerinin yükseldiği ve protestocuların kaçışmaya başladığı görülüyor.



00:06 ABD’li yetkili: Rusya’nın Ukrayna’daki ilerlemesi büyük ölçüde durdu







00:01 Nazi'lerden Kurtuldu, Rus işgali sırasındaki bombardımanda öldü





Vakıf Romantşenko’nun Nazilerin işlediği suçları unutturmamak için aktif bir şekilde çalıştığını ve Buchenwald Vakfı’nın uluslararası komitesinin başkan yardımcılığını yürüttüğünü de ekledi.









ABD Dışişleri Bakanlığı da yaptığı açıklamada, Sullivan'ın görüşmede "Gözaltındaki ABD vatandaşlarının konsolosluk hizmetlerine erişimine izin verilmesi talebinde bulunduğu" belirtildi. Basketbol oyuncusu ABD vatandaşı Brittany Griner'ın konsolosluk hizmetlerine erişimine izin verilmediği bilgisine de açıklamada yer verildi.Şimdi ise Rusya hava kuvvetlerine karşı daha etkili olabilecek yüksek irtifa uçakları da hedef alabilecek sistemleri verebilir. ABD'nin görüştüğü ülkeler arasında Slovakya öne çıkıyor. Slovakya, daha önce S-300 füze savunma sistemlerini Ukrayna'ya gönderebileceğini; karşılığında farklı bir füze savunma sisteminin ülkeye konuşlandırılabileceğini açıklamıştı. Ukrayna, S-300 kullanımı için eğitilmiş elemanlara sahip.Avrupa Birliği'nin (AB) Dışişleri ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, birliğin "startejik pusula" adı altında ortak bir savunma stratejisini benimsemesi sonrası yaptığı açıklamada "Bir Avrupa ordusu oluşturmak istemiyoruz" dedi. Stratejik pusula, birliğin dışişleri ve savunma bakanları tarafından kabul edildi. Metin, AB'nin gerektiğinde hızlı şekilde asker konuşlandırması için oluşturulan bir planı kapsıyor. Buna göre farklı krizler için 5 bine kadar asker görevlendirilebilecek.Metin, AB'nin yeni bir ordu ya da güvenlik birimi oluşturmayı hedeflediği şeklinde yorumlanmıştı. Borrell, bunun olmayacağını ancak daha önce hiç yapılmamış bir şey yapılarak "Birlikte ortak tatbikatlar düzenleneceğini" açıkladı. Tatbikatlar, üye ülkelerinin kendi ordularının katılımıyla yapılacak ancak ortak bir ordu oluşturulmayacak; sadece ordular birbirine daha yakın ve işbirliğini daha sıklaştırılarak çalışacak.Haberin değiştirilmeden önceki halinin ekran görüntüsüImage caption: Haberin değiştirilmeden önceki halinin ekran görüntüsüBBC Rusça Servisi’nin kamuya açık kaynaklardan 557 Rus askerinin ölümünü teyit ettiğini daha önce sizlere aktarmıştık. Bu sayı bugün çok daha yüksek bir seviyeye gelmiş olabilir…Kremlin yanlısı Komsomolskaya Pravda gazetesi, Rusya Savunma Bakanlığı’na dayandırdığı bir haberindeBu, ABD’nin bu konudaki tahminlerinden bile yüksek. Rusya Savunma Bakanlığı daha önce sadece bir kere, 2 Mart’ta 498 Rus askerinin öldüğü bilgisini paylaşmış, o günden sonra başka bir açıklama yapmamıştı.Kudüs Latin Patriği Pierbattista Pizzaballa “Anlayamadığımız ve gerekçelendiremediğimiz bu feci savaşta acı çeken Ukrayna halkına dayanışmamızı ifade etmek istiyoruz” dedi. Dünyanın dört bir yanından 150 din insanının imzaladığı, Moskova Patriği Kirill’e hitaben yazılmış bir mektup da Rus Ortodoks Kilisesi’nin duvarına yapıştırıldı.Mektupta Kirill’in Kremlin üzerindeki etkisini kullanması ve savaşa son verme çabalarına destek olması istendi: “Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yakın ilişkinizi göz önünde bulundurarak, çatışmaları yatıştırmasını talep etmenizi istiyoruz.” Haham Alon Goshen-Gottstein da “Dinin gücü barış için kullanılmalı, ulusların savaşlarının bir parçası haline gelmesine izin vermeyin” dedi. Rus Ortodoks Kilisesi liderleriyle görüşmeyi de talep ettiklerini söyleyen Goshen-Gottstein, “Şu anda dua ediyorlar” yanıtını aldıklarını belirtti ve ekledi: “Umarım doğru şey için dua ediyorlardır ve Tanrı dualarını kabul eder.”Ukrayna’nın Rusya ile müzakerelerine katılan temsilcisi Mikhaylo Podolyak, 26 gündür süren savaşın ardından müzakerelerde bir değişim yaşanmaya başladığını söyledi. BBC’nin sorularını yanıtlayan Podolyak Ukrayna’nın direnişinin Rusya’nın “gerçekleri daha net bir şekilde fark etmesini sağladığını ve bir tür diyalogun geliştiğini” aktardı.Ukrayna müzakerecisi, nihai bir anlaşma için Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy ile Rusya lideri Vladimir Putin’in bir araya gelmesi gerektiğini ve bunun için henüz bir tarih belirlenmediğini söyledi. Müzakerelere dair detay veremeyeceğini belirten Podolyak, Kiev’in toprak bütünlüğü veya ülkenin bağımsızlığını pazarlık konusu yapmadığını da ekledi.Bazı haberlerde ses bombalarının da kullanıldığı ve birden fazla kişinin yaralandığı yer aldı. Rus birlikleri Mart başında kenti ele geçirdiğinden beri Herson’da sık sık protestolar düzenleniyor. Herson Rusya’nın ele geçirdiği az sayıda büyük şehirden en fazla nüfusa sahip olanı. Kentte işgal öncesinde 280 bin kişinin yaşadığı tahmin ediliyordu.ABD’li üst düzey bir savunma yetkilisi, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalindeki ilerlemesinin büyük ölçüde durduğunu, Kiev’in kuzeyindeki birliklerin bir haftadır kente doğru ilerleyemediğini söyledi. Yetkili, bugüne kadar 1.100’den fazla füze fırlatan Rusya’nın mühimmat sıkıntısı yaşıyor olabileceğini, fırlatılan füzelerin bir kısmının ilerleyemeden düştüğünü, bir kısmının da hedefine ulaştıktan sonra patlamadığını ekledi.Rusya’nın hipersonik füze ile saldırı düzenlediğine dair açıklamasını henüz doğrulatamadıklarını belirten yetkili, Rusya’nın elindeki seyir füzesi azaldığı için veya bir mesaj göndermek için böylesi bir saldırı düzenlemiş olabileceğini söyledi.Almanya’daki Buchenwald Toplama Kampı Vakfı, İkinci Dünya Savaşı’nda birden fazla toplama kampında tutulan ve hayatta kalmayı başaran 96 yaşındaki Boris Romantşenko’nun Rusya’nın Harkov bombardımanında hayatını kaybettiğini duyurdu. Romantşenko’nun evinin bombardımana hedef olduğu ve evinde öldüğü açıklandı.