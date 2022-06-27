Samanyolu Haber /Gündem / Rusya 100 milyon dolarlık borcunu ödeyemedi /27 Haziran 2022 11:57

Rusya 100 milyon dolarlık borcunu ödeyemedi

Rusya 104 yıl sonra ilk kez iki eurobond kuponunu ödeyemediği gerekçesiyle temerrüde düştü

SHABER3.COM

Ukrayna’ya işgal hareketini sürdüren Rusya 104 yıl sonra ilk kez iki eurobond kuponunu ödeyemediği gerekçesiyle temerrüde düştü. Moskova yönetimi 1918’den sonra ilk kez bir borcunu ödeyememiş oldu.

Bloomberght’nin haberine göre, Rusya 1918’den bu yana ilk kez bir borç ödemesinde temerrüde düştü. Rusya’nın yükümlülüğünü karşılayacak parası ve isteği olmasına rağmen yaptırımlar bu ödemenin yapılmasını imkânsız kıldı.
 
Ülkenin yaklaşık 100 milyon dolarlık 27 Mayıs vadeli iki eurobond kupon ödemesinde 1 aylık ek süre doldu ve bu ödemeler için temerrüt ilan edildi.

RUSYA MALİYE BAKANI: TÜM BU OLANLAR BİR KOMEDİ

Rusya temerrüt ilanını kabul etmezken, ödemeyi yapacak yeteri kadar fonları bulunduğunu belirtti. Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov temerrüdü bir ‘komedi’ olarak değerlendirdi. Bakan, “Herkes temerrüt diye bir şeyin olmadığının farkında. Tüm bu olanlar bir komedi” dedi.

Rusya ödemelerle ilgili yeni bir mekanizmayı gündeme almıştı. Rusya Maliye Bakanı Siluanov daha önce eurobond tahvil sahiplerinin ödemelerini almak için döviz ve ruble hesabı açması gerekeceğini bildirmişti. Siluanov yeni sistemle Batı’nın ödeme altyapısının bypass edileceğini ifade etmiş ve Moskova hükümetinin dış borç ödemelerini ruble ile yapacaklarını belirtmişti.

ABD Mayıs ayında Rusya’nın ABD’li tahvil sahiplerine ödeme yapmasına izin veren istisnanın süresinde uzatmaya gidilmeyeceğini açıklamıştı. Söz konusu istisnanın sona ermesiyle Rusya’nın yatırımcılara ödeme yapmasının engellenmiş ve Rusya temerrüde düşmenin eşiğine gelmişti.

Temerrüde düşmek bir ülkenin borç ödemeyi reddetmesi veya ekonomisinin zayıflığı nedenleri ile gerçekleşebiliyor.
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