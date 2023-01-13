Samanyolu Haber /Dünya / Rusya 2022 yılını rekor bütçe açığı ile kapattı /13 Ocak 2023 12:54

Rusya 2022 yılını rekor bütçe açığı ile kapattı

Rusya Maliye Bakanlığı 2022 yılı bütçe raporunu açıkladı

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA

Rusya Maliye Bakanlığı'nın verilerine atıfta bulunan RBC haber ajansı, ülke tarihindeki en büyük yıllık bütçe açığını haber yaptı.

Maliye Bakanlığı verilerine göre Rusya 2022 yılını 3,35 trilyon ruble bütçe açığı ile kapattı.

1991-1994 yılları sonrası belli istikrarı yakalayan Rusya ekonomisi, 2020 yılı koronavirüs salgınından sonraki en hacimli bütçe açığını geçtiğimiz yıl yaşadı. 2020 pandemi yılında açık 4,1 trilyon ruble olmuştu. 

Maliye Bakanı Anton Siluanov tarafından yapılan açıklamalarda, Rusya 2022 yılını 3,35 trilyon ruble bütçe açığı ile kapattı ve en fazla bütçeyi zorlayan harcamalar Aralık ayında gerçekleşti. Gaz ve petrol gelirleri istenen rakamlara ulaşmayınca Ulusal Varlık Fonu (NWF) tasarrufları kullanıldı.

2023 yılında federal bütçesin yine açık vermesi bekleniyor. Özellikle, en başta planlanan savunma harcamalarındaki artış yaklaşık 5 trilyon ruble (toplam harcamaların %17'si) artış bekleniyor. Ayrıca bununla bağlantılı olarak iç güvenlik ve yasa uygulama harcamalarında 4,4 trilyon rubleye (harcamaların %15'i) artış bekleniyor.
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