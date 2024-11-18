Samanyolu Haber /Spor / Rusya 2026 Dünya Kupası'na katılamayacak /18 Kasım 2024 21:43

Rusya 2026 Dünya Kupası'na katılamayacak

FIFA'nın tüm uluslararası futbol müsabakalarından men cezasını sürdürme kararı almasının ardından Rusya, 2026 Dünya Kupası'nda yer alamayacak.

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FIFA, Rusya'nın tüm futbol organizasyonlarından men edilmesi cezasını yineledi. Bu nedenle Rusya, 2026 Dünya Kupası'na katılamayacak.

Rusya'dan Match TV'nin haberine göre, Rusya A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası Elemeleri kura çekimine katılmasına izin verilmeyecek. ABD, Kanada ve Meksika’nın ortak ev sahipliğinde düzenlenecek olan 2026 Dünya Kupası öncesi Rusya'nın durumunu ele alan FIFA ve UEFA, güvenlik sorunları nedeniyle ülkenin ön eleme turuna katılmamasına karar verdi.

FIFA tarafından açıklanan takvime göre 48 takımın mücadele edeceği yeni formatta düzenlenecek olan 2026 Dünya Kupası eleme gruplarının kura çekimi 13 Aralık 2024 tarihinde İsviçre’nin Zürih şehrinde yapılacak.
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