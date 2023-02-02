'Rusya, 24 Şubat’ta büyük taaruza geçecek'

Oleksii Reznikov, Moskova'nın binlerce asker topladığını ve geçen yıl başlayan işgalin yıldönümü dolayısıyla "bir şeyler deneyebileceğini" söyledi.



Olası bir saldırı, 23 Şubat Vatan Savunucuları Günü’nü de anmak için Rusya tarafından bir fırsat olarak görülecek.



Öte yandan Ukrayna'nın Kramatorsk kentinde bir Rus roketi bir apartmana isabet etti, en az üç kişi öldü. Kurtarma ekipleri enkaz altında hayatta kalanları arıyor.



Bu arada Kramatorsk kentine düzenlenen saldırıda üç kişi öldü.



Vali, Donetsk bölgesindeki kentteki saldırıda yedi kişinin de yaralandığını açıkladı.



Kurtarma ekipleri enkazı taradıkça ölü sayısının artması bekleniyor.



Zelenskiy sosyal medya hesabından saldırıyla ilgili olarak "Rus terörizmini durdurmanın tek yolu onu yenmektir" dedi. "Tanklarla. Savaş uçaklarıyla. Uzun menzilli füzelerle."



Almanya, ABD ve İngiltere yakin zamanda Ukrayna’ya tank göndermeyi kabul etmişti.



Ukraynalı yetkililer şimdi ülkeyi hava saldırılarından korumaya yardımcı olması için savaş uçağı gönderilmesi çağrısı yapıyor.



Reznikov, Moskova'nın muhtemel saldırı için yaklaşık 500.000 asker seferber ettiğini öne sürdü.



Eylül ayında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkenin "toprak bütünlüğünü" sağlamak için gerekli olduğunu söylediği yaklaşık 300.000 askerden oluşan genel bir seferberlik ilan etmişti.



Fakat Reznikov, Ukrayna'da görevlendirilen gerçek asker sayısının çok daha yüksek olabileceğini söylüyor.



Reznikov, Fransız BFM kanalına, "Resmi olarak 300 bin ilan ettiler ama sınırlarda asker gördüğümüzde, bizim değerlendirmelerimize göre çok daha fazla" dedi.



BBC bağımsız olarak bu rakamı doğrulayamıyor.



Donbas’ın doğusundaki bazı yoğun çatışmalara rağmen, savaş son aylarda Ukrayna'nın güneydeki Herson şehrini geri almasından bu yana bir çıkmaza girdi.



Rusya’nın geçen ay Ukrayna'nın doğusundaki Soledar kentini ele geçirmesinin haricinde, iki taraf da büyük ilerleme kaydedemedi.



Reznikov'un açıklamaları, Ukrayna istihbaratının Putin'in askeri kuvvetlerine bahar bitmeden Donbas'ı ele geçirme emri verdiğini iddia etmesinin ardından geldi.



Ancak Pazartesi günü konuşan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Putin'in askeri hedeflerini Ukrayna'nın doğu bölgelerini ele geçirmekle sınırladığına dair hiçbir belirti olmadığı konusunda uyardı.



Stoltenberg, "Aktif olarak yeni silahlar, daha fazla mühimmat alıyorlar, kendi üretimlerini artırıyorlar ama aynı zamanda İran ve Kuzey Kore gibi diğer otoriter devletlerden daha fazla silah alıyorlar" dedi.



"Ve en önemlisi, Başkan Putin'in bu işgalin genel hedefini değiştirdiğine dair hiçbir işaret görmedik - yani bir komşuyu kontrol etmek, Ukrayna'yı kontrol etmek. Durum böyle olduğu sürece, uzun sürebilecek bir süreç için hazırlıklı olmalıyız.”