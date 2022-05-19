Rusya, 85 Avrupalı diplomatı sınır dışı ediyor

İlk önce Fransız diplomatların sınır dışı edildiği duyurulurken, ilerleyen dakikalarda İtalyan ve İspanyol diplomatlar hakkında da aynı kararın verildiği iletildi. Diplomatlara sınır dışı kararının, Nisan ayında 41 Rus diplomatın Fransa tarafından casusluk yaptıkları gerekçesiyle sınır dışı edilmesinin ardından alınan bir misilleme kararı olarak değerlendiriliyor.







Almanya, İtalya, İspanya, Slovenya, Avusturya, Polonya, Yunanistan ve Hırvatistan gibi diğer birçok Avrupa ülkesi, 24 Şubat’ta Ukrayna’ya yönelik harekatın başlamasından bu yana Rus diplomatları toplu olarak sınır dışı etmişti. Bazı durumlarda, bu sınır dışı etme işlemlerine casusluk suçlamaları eşlik etmişti.





Rusya, Fransız makamlarının Nisan ayında aldığı Rus diplomatları sınır dışı etmeye yönelik kararı “provokatif ve temelsiz” olarak nitelerken bu kararın Rus-Fransız ilişkilerine ve aynı zamanda yapıcı ikili işbirliğine ciddi zarar verdiğinin altını çizdi.





Quai d’Orsay’den yapılan basın açıklamasında, Paris bu kararın “hiçbir meşru temele dayanmadığını” ifade ederek kararı kınadı. Rusya’daki büyükelçilik diplomatları ve personelinin çalışmalarının tamamen Viyana Sözleşmesi kapsamındaki diplomatik ve konsolosluk ilişkileri çerçevesine girdiği belirtildi.



