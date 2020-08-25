Samanyolu Haber /Dünya / Rusya, AB ve ABD'yi uyardı /25 Ağustos 2020 20:51

Rusya, AB ve ABD'yi uyardı

Rusya, Avrupa Birliği'ni (AB) ve Amerika Birleşik Devletleri'ni (ABD) komşu ülkesi Belarus'un iç işlerine karışmamaları ve yaptırım uygulamamaları konularında uyardı.

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Rusya Dışişleri Bakanlığı, Belarus'ta devam eden olaylarla ilgili olarak Minsk yönetimine herhangi bir siyasi baskı ya da yaptırım uygulanmaması gerektiğini ifade etti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Stephen Biegun da bu açıklamanın öncesinde Moskova'da bir araya gelerek, Belarus'taki durumu değerlendirmişti.

Belarus'ta Devlet Başkanı Alexandr Lukaşenko'ya karşı düzenlenen kitlesel protestolar ve grevler yaklaşık iki haftadan bu yana devam ediyor. AB ve ABD, Lukaşenko'nun zaferiyle sonuçlanan 9 Ağustos seçimlerini sert bir dille eleştirmişti. Belarus'taki muhalefet, seçimlerin hileyle kazanıldığını iddia ediyor. Avrupa Birliği de seçimlerin adil bir biçimde yapılmadığını savunarak, Minsk yönetimini yaptırım uygulamakla tehdit ediyor.
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