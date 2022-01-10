Samanyolu Haber /Dünya / Rusya - ABD görüşmeleri başlıyor, ana gündem Ukrayna /10 Ocak 2022 07:52

Rusya - ABD görüşmeleri başlıyor, ana gündem Ukrayna

Ukrayna sınırlarına yığdığı on binlerce askeri geri çekmesi için ABD ve AB'nin baskısı altında bulunan ancak Batı'dan güvenlik garantileri isteyen Rusya, pazartesi günü ABD ile başlayacak müzakerelerde 'hiçbir taviz vermeyeceğini' bildirdi.

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'Diplomasi haftası' olarak tanımlanan görüşmeler, 10 Ocak Pazartesi günü İsviçre'nin Cenevre kentinde başlayacak.

Ukrayna'nın ana gündem maddesi olacağı görüşmelerde Washington ve Brüksel, Moskova ile yaşanan krize çözüm yolları arayacak.

Toplantılarda nükleer silahların kontrolünden siber suçlara, füze ve asker konuşlandırılmasından NATO'nun doğuya doğru genişlemesine Soğuk Savaş'ın iki kutbu arasında gerilime neden olan diğer bir dizi konu yer alıyor.

Öte yandan Batılı analistler, Rusya'nın geçen hafta protestoların patlak verdiği Kazakistan'da asker konuşlandırmasının tüm görüşmeleri gölgede bırakabileceği uyarısında bulunuyor.

Görüşmelerde ABD'yi Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman, Rusya'yı ise muadili Sergey Ryabkov temsil edecek.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir sözcü, pazartesi günü başlaması planlanan toplantılar öncesi Sherman ile Ryabkov'un pazar akşamı, çalışma yemeği kapsamında bir araya geleceğini söyledi.

"Hiçbir tavizi kabul etmeyeceğiz." diyen Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, görüşmeler öncesi yaptığı açıklamada, "Son birkaç günde Washington ve Brüksel'den gelen sinyaller bizi hayal kırıklığına uğrattı." ifadesini kullandı.

Moskova, aralık ayında ABD ve NATO'ya yaptığı 'güvenlik garantileri' teklifinde NATO'nun doğuya doğru genişlememesi için kendisine garanti verilmesini de içeren bazı önerilerde bulunmuştu.

Rusya ile ABD 10 Ocak'ta Cenevre'de bu konularda görüşme yapacak.

12 Ocak'ta ise konunun NATO-Rusya Konseyi'nde ele alınması bekleniyor.

Görüşme öncesi Washington, Brüksel ve NATO'dan gelen açıklamalarda, Ukrayna işgalinin Moskova açısından 'yıkıcı sonuçları' ve 'ağır bedeli' olacağı uyarısında bulunuldu.

Hafta içerisinde Cenevre'de başlayacak görüşmeleri Brüksel ve Viyana'daki diğer toplantılar takip edecek.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, NATO'nun Rusya sınırlarına doğru genişlemesini kendileri açısında tehdit olarak gördüklerini belirtiyor.

Taraflar ayrıca, birbirlerinin sınırlarına yakın noktalarda askeri tatbikatlardan kaçınılması için ortak zemin arayacak.

Borrell ve Blinken, ABD-Rusya görüşmesi öncesi istişarelerde bulundu

Bu arada AB ile ABD, Avrupa'nın güvenliğini ilgilendiren herhangi bir görüşmenin AB ile koordinasyon içinde ve AB'nin katılımıyla olması hususunda anlaştı. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Cenevre'de yapılacak güvenlik konulu ABD-Rusya görüşmesi öncesinde telefonda konuştu.

AB'den yapılan açıklamaya göre, Borrell ve Blinken Rusya'nın Avrupa'daki güvenlik düzenlemeleriyle ilgili ABD ve NATO'ya ilettiği tekliflerden sonra yapılacak ikili ve çok taraflı diplomatik görüşmeleri ele aldı. ABD ile AB'nin ortaklığının vurgulandığı açıklamada, "Borrell ve Blinken, Avrupa'nın güvenliğiyle ilgili yapılacak herhangi bir görüşmenin AB ile koordinasyon içinde ve AB'nin katılımıyla gerçekleşmesi hususunda mutabık kaldı." ifadesine yer verildi.
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