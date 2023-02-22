Samanyolu Haber /Dünya / Rusya ABD ile nükleer anlaşmayı askıya aldı /22 Şubat 2023 08:58

Rusya ABD ile nükleer anlaşmayı askıya aldı

Rusya lideri Putin, Ulusa Sesleniş konuşmasında Batı'ya ve Ukrayna hükümetine yüklendi, ABD ile START nükleer anlaşmasını askıya aldıklarını açıkladı.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD ile nükleer silahların yayılımını önlemek amacıyla imzaladıkları Yeni Stratejik Silahların Azaltılması (New START) anlaşmasını askıya aldıklarını açıkladı.

Rusya'nın ABD ile Rusya arasında 2010 yılında imzalanan anlaşma, iki ülkenin konuşlandırabileceği uzun menzilli nükleer başlık ve nükleer silah taşıyabilecek füze sayısının sınırlandırılmasını öngörüyor. Anlaşmanın süresi 2021 yılında beş yıllığına uzatılmıştı.

Rusya'nın anlaşmadan henüz tamamen çekilmediğini vurgulayan Putin, ABD'nin nükleer silah denemelerini yeniden başlatması durumunda Rusya'nın da aynısını yapabilecek durumda olması gerektiğini kaydetti.

Rusya, tahmini verilere göre 6 bine yakın nükleer savaş başlığıyla dünyanın en büyük nükleer silah envanterine sahip. Rusya ve ABD, dünyadaki nükleer savaş başlıklarının yüzde 90'ını elinde bulunduruyor.

Putin: Batı Rusya'yı yenemeyecek

Putin, Ukrayna savaşına ağırlık verdiği Ulusa Sesleniş konuşmasında Batı'ya meydan okuyarak "Rusya'yı yenilgiye uğratmak mümkün değil" dedi.

Batı'yı Ukrayna'daki savaşı başlatmak ve sürdürmekle suçlayan Putin, "Savaşı başlatan onlar. Biz ise sona erdirmek için güç kullanıyoruz" iddiasında bulundu. Putin, Batı'nın "Rusya'yı savaş meydanında yenilgiye uğratmanın mümkün olmadığını bildiğini, bu nedenle saldırgan bir enformasyon harekâtıyla Rus kültürünü, dinini ve değerlerini hedef aldığını" ileri sürdü.

Putin'in Ulusa Sesleniş konuşması ülkedeki tüm TV'lerden canlı yayınlandı.Putin'in Ulusa Sesleniş konuşması ülkedeki tüm TV'lerden canlı yayınlandı.
Putin'in Ulusa Sesleniş konuşması ülkedeki tüm TV'lerden canlı yayınlandı.Fotoğraf: Sergei Karpukhin/TASS/IMAGO
Ukrayna'nın, "ülkeyi işgal eden Kiev rejiminin ve Batılı efendilerinin elinde bir rehin haline geldiğini" savunan Putin, "Batılı elitler hedeflerini gizlemeye çalışmıyorlar. Hedefleri Rusya'yı stratejik yenilgiye uğratmak. Niyetleri, yerel bir çatışmayı küresel bir çatışmaya dönüştürmek" ifadelerini kullandı. Putin, Rusya'nın varlığının hedef alındığını ve buna yanıt vermeye hazır olduklarını söyledi.

Resmi olarak "savaş" kelimesini kullanmaktan kaçınan Rusya, 24 Şubat'ta "özel askeri operasyon" ilan ederek Ukrayna topraklarına girmişti. Rusya 2014'te de halen uluslararası hukukta Ukrayna toprağı olarak kabul edilen Kırım'ı ilhak etmişti.

Batılı gazetecilerin katılımına izin verilmedi

Putin'in 2022 sonunda yapması planlanan Ulusa Sesleniş konuşması gerekçe gösterilmeden ertelenmiş, Rus liderin Ukrayna savaşıyla ilgili gazetecilerin eleştirel sorularıyla karşı karşıya kalmaktan kaçındığı yorumları yapılmıştı. Rus Anayasası, Devlet Başkanının yılda bir Ulusa Sesleniş konuşması gerçekleştirmesini öngörüyor.

Bugünkü Ulusa Sesleniş konuşmasına "dost olmayan ülkeler" listesindeki, aralarında ABD, İngiltere ve AB ülkelerinin de bulunduğu ülkelerden medya mensuplarının bizzat katılması yasaklandı. Kremlin, bu ülkelerden medya mensuplarının yayını izleyerek haber yapabileceklerini bildirdi.
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