Samanyolu Haber /Dünya / Rusya, ABD ile Ukrayna’nın doğal kaynaklarını 'paylaşma' konusunda iş birliğine hazır /25 Şubat 2025 13:59

Rusya, ABD ile Ukrayna’nın doğal kaynaklarını 'paylaşma' konusunda iş birliğine hazır

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Moskova Kremlin Putin" programının sunucusu Pavel Zarubin'e verdiği röportajda, yeni bölgeler de dahil olmak üzere nadir toprak metallerinin geliştirilmesinde yabancı ortaklarla çalışmaya açık olduğunu belirtti.

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SAMANYOLUHABER.COM - MOSKOVA

Putin, ABD ile Ukrayna arasında nadir toprak metalleri konusunda varılabilecek olası anlaşmaların Rusya'yı ilgilendirmediğini vurgulayarak, "Rusya, ABD'ye nadir toprak metalleri alanında birlikte çalışma fırsatı sunmaya hazır. Kesinlikle bu türden kaynaklarda Ukrayna'dan daha fazlasına sahibiz. Rusya, bu nadir toprak elementleri rezervleri açısından tartışmasız liderlerden biridir" dedi.

Rus lider, Rusya'nın ABD'ye yılda 2 milyon ton alüminyum satarak tedariki yeniden başlatmaya hazır olduğunu ifade etti. Bu adımın, alüminyum fiyatları üzerinde istikrar sağlayıcı bir etki yaratacağını belirten Putin, "Ülkeler alüminyum üretimi konusunda birlikte çalışma yürütmeyi düşünebilir" şeklinde konuştu.

Savunma Harcamalarının Azaltılması Önerisi

Putin, Rusya ve ABD'nin askeri harcamaları yüzde 50 oranında azaltma konusunda anlaşabileceğini ve Çin'in de bu girişime katılabileceğini söyledi. Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın askeri harcamaların azaltılması önerisini değerlendiren Putin, "Yüzde 50 azaltacak ve biz de yüzde 50 azaltacağız. Ardından Çin Halk Cumhuriyeti isterse katılacak" dedi.

Trump'ın Önerisi ve Nükleer Silahların Kontrolü

Donald Trump, bu öneriyi Şubat ayı ortasında gündeme getirmiş ve Rusya ve Çin ile nükleer silahların kontrolü üzerine müzakereler yapmak istediğini belirtmişti. Trump, "Hepimiz çok para harcıyoruz, bu parayı umarım çok daha verimli olabilecek başka şeylere yönlendirebiliriz" demişti.

Cumhuriyetçi lider, ülkelerin "askeri ihtiyaçlar için neredeyse 1 trilyon dolar harcamasına gerek olmadığını" savunmuştu. Trump, bu konuyu Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmek istediğini, ancak önce Orta Doğu ve Ukrayna'daki sorunların çözülmesi gerektiğini ifade etmişti.

Rusya'nın Savunma Harcamaları

Aralık 2024'te Putin, Rusya'nın savunma kabiliyetini artırma harcamalarının GSYİH'nın %6,3'üne ulaştığını belirtmişti. Putin, "Bu harcamaları sonsuza kadar artıramayız, çünkü ekonomi, bilim, eğitim ve sağlık gibi diğer alanları da geliştirmemiz gerekiyor" demişti.
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