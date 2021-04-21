Samanyolu Haber /Dünya / Rusya-ABD krizi derinleşiyor /21 Nisan 2021 21:05

Rusya-ABD krizi derinleşiyor

Beyaz Saray ile Kremlin arasında Ukrayna üzerinden yaşanan gerginlik devam ederken, ABD'nin Rusya'ya seçimlere müdahale ve kötü niyetli siber aktivite suçlamaları nedeniyle yeni yaptırım kararları alması krizi derinleştirdi.

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Rusya, ABD’nin Moskova Büyükelçi Yardımcısı Bart Gorman’ı Dışişleri'ne çağırdı. Rusya, Washington’a 10 ABD’li diplomatın “istenmeyen kişi” ilan edildiğine ilişkin nota verdi.

Söz konusu diplomatlara 21 Mayıs’ta gün sonuna kadar Rusya’yı terk etmeleri için süre verildiğini belirtildi. Bakanlık, söz konusu notanın ABD tarafının Rusya’nın Washington DC Büyükelçiliğinde ve Rusya’nın New York’taki Konsolosluğunda çalışanları “istenmeyen kişi” olarak ilan ederek gösterdiği düşmanca eylemlere karşı misilleme olduğunu açıkladı.

Beyaz Saray, "Rusya hükümetinin ve istihbarat servislerinin ABD'nin egemenliğini ve çıkarlarını hedef alan eylemlerde bulunduğu"nu savunarak 10 Rus diplomatın sınır dışı edileceğini duyurmuştu.

Beyaz Saray açıklamasına göre, 16 tüzel kişilik ve 16 şahınsa da, 'Rusya hükümetinin seçimleri etkileme girişimlerini hayata geçirmeleri, dezenformasyon ve müdahale eylemlerinde bulunmaları' gerekçesiyle yaptırım uygulanacak. Aynı zamanda, altı Rus teknoloji şirketi de Rus istihbarat servislerinin siber programına destek verdikleri iddiasıyla listeye eklenmişti.
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