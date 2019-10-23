Samanyolu Haber /Dünya / Rusya: ABD Kürtlere ihanet etti /23 Ekim 2019 10:33

Rusya: ABD Kürtlere ihanet etti

Kremlin sözcüsü Dimitry Peskov Amerika Birleşik Devletleri'ni (ABD) Kürtlere ihanet etmekle suçladı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya lideri Vladimir Putin arasında Suriye'yi ilgilendiren Soçi mutabakatından bir gün sonra açıklamalarda bulunan Kremlin sözcüsü Peskov, "ABD Kürtlere ihanet etti ve onları terk etti." dedi.

Peskov, ''ABD son yıllarda Kürt güçlerin en yakın müttefikiydi. Nihayetinde ise ABD Kürtleri terk etti, hatta bir bakıma onları aldattı. Kürtleri sınırda bırakıp onları neredeyse Türklerle savaşmaya ittiler" dedi.

Kürt güçlerin sınırdan çekilmemeleri halinde buralara yerleştirilmesine karar verilen Suriye sınır muhafızları ile Rus askeri polisinin çekilmek durumunda kalacağını uyarısında bulunan Peskov, "O zaman da geriye kalan Kürt oluşumlar Türk ordusunun silindir aracının altına girecek" ifadelerini kullandı.

Putin ile Erdoğan'ın Soçi'deki altı saati aşkın süren görüşmelerinde varılan mutabakat kapsamında Suriye'deki Kürt güçlerin, Türkiye sınırındaki 30 kilometrelik alandan çekilmelerine karar verilmişti. 
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