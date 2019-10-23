Rusya: ABD Kürtlere ihanet etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya lideri Vladimir Putin arasında Suriye'yi ilgilendiren Soçi mutabakatından bir gün sonra açıklamalarda bulunan Kremlin sözcüsü Peskov, "ABD Kürtlere ihanet etti ve onları terk etti." dedi.







Peskov, ''ABD son yıllarda Kürt güçlerin en yakın müttefikiydi. Nihayetinde ise ABD Kürtleri terk etti, hatta bir bakıma onları aldattı. Kürtleri sınırda bırakıp onları neredeyse Türklerle savaşmaya ittiler" dedi.





