Samanyolu Haber /Gündem / Rusya ABD savaş gemisi takibe aldı /11 Haziran 2021 22:53

Rusya ABD savaş gemisi takibe aldı

ABD'nin son olarak İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açılan savaş gemisinin Rusya tarafından takibe alındığı belirtildi.

SHABER3.COM

Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz'e giren ABD Deniz Kuvvetleri'ne ait savaş gemisi USS Laboon'un takibe alındığını belirtti.

ABD Deniz Kuvvetlerine ait savaş gemisi USS Laboon bugün İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e girdi.

Sputnik'in haberine göre; Rusya Savunma Bakanlığı Savunma Kontrol Ulusal Merkez, "Karadeniz Filosu kuvvetleri ve araçları, 11 Haziran günü Karadeniz'e giren ABD Deniz Kuvvetlerine ait USS Laboon güdümlü füze destroyerinin kontrolüne başladı" diye açıkladı.

Denizde güvenlik sağlama operasyonlarını gerçekleştirme amacıyla Karadeniz'e gönderildiği iddia edilen USS Laboon destroyeri, Tomahawk ve Harpoon füzelerine sahip.

© Sputnik

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