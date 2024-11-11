Samanyolu Haber /Dünya / Rusya: ABD, Zelenskiy'i değiştirmek için başkanlık seçimi planlıyor /11 Kasım 2024 17:15

Rusya: ABD, Zelenskiy'i değiştirmek için başkanlık seçimi planlıyor

Rusya Dış İstihbarat Servisi, ABD'nin Ukrayna Devlet Başkanı'nı değiştirmek için ülkede 2025 yılında başkanlık seçim düzenlemeyi planladığını ileri sürdü.

SHABER3.COM

Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), ABD'nin Ukrayna'da Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i değiştirmek için gelecek yıl başkanlık seçimi düzenlemeyi planladığını iddia etti.

Dış İstihbarat Servisi'nden yapılan açıklamada, ABD'nin Ukrayna'ya yönelik eylemleri değerlendirildi. ABD'nin, Ukrayna'da Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i değiştirmeyi planladığı iddia edilen açıklamada, "ABD Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna yönetimini değiştirme seçenekleri üzerinde çalışıyor. Washington, Zelenskiy'i ortadan kaldırmak için meşru yollara başvurarak, gelecek yıl Ukrayna'da devlet başkanı ve parlamento seçimlerini düzenleme seçeneğini değerlendiriyor. Seçimdeki adaylar ise ABD tarafından istişare edilerek belirlenecek" ifadelerine yer verildi.

'WASHINGTON, ERMENİSTAN'I İNTİHARA İTİYOR'

Açıklamada ayrıca, Ukrayna'daki aktivistler arasında yeni ABD yanlısı partinin kurulmasına dair istişarelerin başladığı ileri sürüldü. Ermenistan'daki duruma da değinilen açıklamada, ABD'nin Ermenistan'da Rusya'ya karşı Batı yanlısı kuruluşları teşvik etme yönünde çalışmalar yaptığı aktarılarak, "Washington, ısrarla Ermenistan'ı intihara itiyor" denildi.

FSB: UKRAYNA'NIN RUS HELİKOPTERİNİ KAÇIRMA PLANI ENGELLENDİ

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) ise Ukrayna'nın Rus helikopterini kaçırma planının engellendiğini iddia etti. FSB'nin açıklamasında, Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğünün (GUR), Rusya'ya ait radyo elektronik cihazlarla mücadele eden 'Mi-8MTPR-1' tipi helikopteri operasyonla kaçırmayı planladığı belirtildi.

Bu operasyonun engellendiği belirtilen açıklamada, "Ukrayna'nın askeri istihbaratçıları, helikopteri kaçırmak için bir Rus pilotunu kendi safına çekmeye çalıştı. Bunun üzerine Rus istihbaratçılar, Ukrayna'ya ait hava savunma sistemleri ve Ukrayna askeri birliklerinin konuşlandırıldığı noktaları tespit ederek saldırılar düzenledi." ifadelerine yer verildi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da Federal Güvenlik Servisi'nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e konu hakkında bilgi verdiğini açıkladı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Rusya: ABD, Zelenskiy'i değiştirmek için başkanlık... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:03:46