Dış İstihbarat Servisi'nden yapılan açıklamada, ABD'nin Ukrayna'ya yönelik eylemleri değerlendirildi. ABD'nin, Ukrayna'da Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i değiştirmeyi planladığı iddia edilen açıklamada, "ABD Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna yönetimini değiştirme seçenekleri üzerinde çalışıyor. Washington, Zelenskiy'i ortadan kaldırmak için meşru yollara başvurarak, gelecek yıl Ukrayna'da devlet başkanı ve parlamento seçimlerini düzenleme seçeneğini değerlendiriyor. Seçimdeki adaylar ise ABD tarafından istişare edilerek belirlenecek" ifadelerine yer verildi.





Açıklamada ayrıca, Ukrayna'daki aktivistler arasında yeni ABD yanlısı partinin kurulmasına dair istişarelerin başladığı ileri sürüldü. Ermenistan'daki duruma da değinilen açıklamada, ABD'nin Ermenistan'da Rusya'ya karşı Batı yanlısı kuruluşları teşvik etme yönünde çalışmalar yaptığı aktarılarak, "Washington, ısrarla Ermenistan'ı intihara itiyor" denildi.





Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), ABD'nin Ukrayna'da Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i değiştirmek için gelecek yıl başkanlık seçimi düzenlemeyi planladığını iddia etti.Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) ise Ukrayna'nın Rus helikopterini kaçırma planının engellendiğini iddia etti. FSB'nin açıklamasında, Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğünün (GUR), Rusya'ya ait radyo elektronik cihazlarla mücadele eden 'Mi-8MTPR-1' tipi helikopteri operasyonla kaçırmayı planladığı belirtildi.Bu operasyonun engellendiği belirtilen açıklamada, "Ukrayna'nın askeri istihbaratçıları, helikopteri kaçırmak için bir Rus pilotunu kendi safına çekmeye çalıştı. Bunun üzerine Rus istihbaratçılar, Ukrayna'ya ait hava savunma sistemleri ve Ukrayna askeri birliklerinin konuşlandırıldığı noktaları tespit ederek saldırılar düzenledi." ifadelerine yer verildi.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da Federal Güvenlik Servisi'nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e konu hakkında bilgi verdiğini açıkladı.