Samanyolu Haber /Dünya / Rusya AB'ye meydan okudu: Karşılık vereceğiz /28 Şubat 2022 15:47

Rusya AB'ye meydan okudu: Karşılık vereceğiz

Kremlin, "Batı ülkelerinin yaptırımlarına cevaplar, uygunluk ve çıkarlarımızın göz önünde bulundurulmasıyla oluşturulacak" açıklamasında bulundu.

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Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bugün ekonomi üzerinde yoğunlaşacağını açıkladı. Kremlin, Putin'in başbakan ve merkez bankası başkanı dahil yetkililerle görüşceklerini belirtti.

Kremlin'den yapılan açıklamada "Yaptırımlara yanıt verme planımız oldu ve uygulanıyor" ifadeleri kullanıldı.  

Kremlin, Ukrayna'nın silah malzemelerinin tehlikeli ve istikrarsız olduğunu söyleyerek "Bu Ukrayna'nın askersizleştirilmesi için önlemler almakta haklı olduğumuzu gösteriyor" dedi.

Ayrıca Kremlin, Rusya ve NATO arasındaki çatışma riski olup olmadığına ilişkin yorumu reddetti. Kremlin, Putin'in nükleer kuvvetler için 'özel rejim' konusundaki kararını açıklamayı reddetti.
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