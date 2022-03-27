Samanyolu Haber /Dünya / Rusya açıkladı: 'Kiev ve Lviv'i yüksek hassasiyetli füzelerle vurduk' /27 Mart 2022 13:53

Rusya açıkladı: 'Kiev ve Lviv'i yüksek hassasiyetli füzelerle vurduk'

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus ordusunun uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahlarla Ukrayna’nın Kiev ve Lviv şehrinde bazı hedefleri vurduğunu duyurdu.

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Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna’daki savaşa ilişkin Rus ordusunun eylemleriyle ilgili görüntülü açıklama yaptı.

Rus ordusunun 26 Mart’ta uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahlarla Lviv ve Kiev şehirlerinde Ukrayna askeri birliklerine hizmet veren büyük yakıt deposunu vurduğunu belirten Konaşenkov, “Ayrıca yüksek hassasiyetli seyir füzeleri Lviv’de telsiz onarım tesisini yok etti” dedi.

Konaşenkov, bu işletmenin Tor ve S-125 hava savunma sistemlerinin radar istasyonlarının tamiratını ve modernizasyonunu gerçekleştirdiğini söyledi.

Kiev’e 30 kilometre mesafedeki Plesetskoe yerleşim birimindeki bir cephaneyi de vurduklarını kaydeden Konaşenkov, denizden uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahla S-300 ve Buk hava savunma füze sistemleri roket cephanesini yok ettiklerini bildirdi.

Konaşenkov, bir gün içinde Rus hava kuvvetlerinin Ukrayna’da 67 askeri hedefi yok ettiğini, bunların arasında 2 komuta merkezi, 3 cephane, 11 askeri destek noktası ve 20 askeri teçhizat toplama alanı bulunduğunu dile getirdi.

Rus hava savunma füze sistemlerinin bir gecede 18 insansız hava aracını da vurduğunu aktaran Konaşenkov, “Bugüne kadar Ukrayna ordusuna ait 289 insansız hava aracı, 1656 tank ve zırhlı araç, 169 çok namlulu roketatar, 684 obüs ve havan topu ile 1503 özel askeri araç imha edildi” ifadelerini kullandı.

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