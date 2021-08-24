Samanyolu Haber /Dünya / Rusya Afganistan'a geri dönecek mi? /24 Ağustos 2021 22:30

Rusya Afganistan'a geri dönecek mi?

Birleşik Rusya PartisiSnin kongresinde konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, SSCB'nin Afganistan müdahalesinden ders çıkardıklarını belirterek, ""Silahlı kuvvetlerimizi bir çatışmada konuşlandırmak şöyle dursun, Afganistan'ın iç işlerine müdahale etmeyi planlamadığımızı söylemeye gerek yok." ifadelerini kullandı.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus ordusunun Afganistan'a konuşlandırılmayacağını ve ülke içi çatışmalarda yer almayacağını; Moskova'nın Sovyetler Birliği'nin on yıl süren başarısız müdahalesinden ders aldığını söyledi.

Putin iktidardaki Birleşik Rusya PartisiSnin kongresinde konuştu.

Putin, "Silahlı kuvvetlerimizi bir çatışmada konuşlandırmak şöyle dursun, Afganistan'ın iç işlerine müdahale etmeyi planlamadığımızı söylemeye gerek yok. SSCB'nin o ülkede kendi tecrübesi vardı. Biz gerekli dersleri çıkardık." dedi.

Dönemin Kabil yönetiminin davetini gerekçe göstererek 1979 yılında Afganistan'ı işgal eden SSCB, 10 yıl süren savaşın ardından 15 Şubat 1989'da ülke topraklarını terk etti. Afganistan savaşı, SSCB'nin yenilgisiyle sonuçlandı ve bu tarihten itibaren 1991 yılına kadar sürecek Sovyetler Birliği'nin dağılma dönemi başladı.
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