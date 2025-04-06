Rusya alarmı: İngilizler acil durum çantası hazırlıyor

İngiltere’nin enerji altyapısına yönelik olası bir Rus sabotajı tehdidi, ülkeyi alarma geçirdi. Güvenlik danışmanları, İngiliz ailelerine üç günlük bir “hayatta kalma kiti” hazırlaması çağrısında bulundu.





Son aylarda Rusya’ya ait Yantar adlı bir casus geminin Kuzey Denizi'nde denizaltı altyapısını haritaladığı tespit edildi. Bu durum, Rusya'nın İngiltere'ye bağlı enerji altyapısını hedef alacağına dair endişeleri daha da arttırdı.





Bunun üzerine, Norveç'ten gelen ve ülkenin gaz ihtiyacının üçte birini taşıyan Langeled boru hattı gibi boru hatlarının Rus sabotajı tehdidi altında olduğunun belirtilmesinin ardından geldi. Boru hattı, tek başına yılda 26 milyar metreküp gazı Britanya adasına ulaştırıyor.





Sözcü'de yer alan habere göre İngiltere, olası bir Rus sabotajına karşı halkını hazırlamak için acil durum çantası bulundurmanın öneminin altını çizdi. Bir boru hattının imha edilmesi, İngiltere'yi günlerce elektriksiz bırakabilir.





RUSYA'NIN HEDEFİ, BORU HATLARI

Rus casus gemisi Yantar'ın 6 bin metre derinlikte çalışabilen mini denizaltılar ve insansız araçlar kullanabildiği biliniyor.





Bu araçların boru hatlarına patlayıcı yerleştirmek için kullanılabileceği belirtiliyor. Yetkililer, benzer sabotajların Baltık Denizi’nde de yaşandığının altını çizdi. Ancak baltık denizinde gerçekleştiği iddia edilen sabotajlar, Rus denizcilerin denizin altından geçen fiberoptik kabloların ve boru hatlarının üzerine çapa atması sonucu gerçekleşmişti.





Geçtiğimiz kış İngiltere neredeyse elektrik kesintisi yaşamıştı. Sadece acil durum rezervleri ve Danimarka’dan ithal edilen elektrikle, ada ülkesi karanlığa bürünmekten kurtulabilmişti.





İNGİLTERE ÖNLEMLER ALIYOR

Enerji güvenliği, bu yıl yapılacak Stratejik Savunma Gözden Geçirmesi kapsamında ele alınacak. Eski NATO Genel Sekreteri George Robertson’ın liderliğindeki çalışma, denizaltı altyapının korunmasına odaklanacak.





Ancak bazı uzmanlara göre İngiltere hala olası Rus sabotajlarına karşı yeterli savunmayı geliştiremedi. MI5 direktörü, sabotaj ve kundaklama gibi GRU taktiklerine karşı uyarıda bulundu.





Hükümet kaynakları şu an için halka acil durum çantası hazırlanması için çağrı yapmayı planlamıyor. Ancak İngiltere'nin halkı da hükümeti, Rusya'ya karşı gereken tüm önlemleri almak için hazırlık yapıyor