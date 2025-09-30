Rusya alarmı: NATO'dan Baltık ve İskandinav ülkeleri için flaş hamle!

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Rusya'nın Polonya ve Estonya'da gerçekleştirdiği hava sahası ihlallerinin benzerlerini İsveç üzerinde de yapabileceğine dair açıklamalarda bulundu. Kristersson, bu konudaki endişelerini İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard ve Savunma Bakanı Pal Jonson ile birlikte düzenlediği basın toplantısında paylaştı.





Polonya ve Estonya'nın ardından Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki havalimanlarında da insansız hava araçlarının (İHA) gözlemlenmesiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Kristersson, "Rusya, Polonya ve Estonya gibi ülkelerin hava sahalarındaki ihlallerinin aynısını İsveç hava sahasında da yapabilir. Polonya ve Estonya'daki ihlallerin arkasında Rusya'nın olduğuna dair net istihbarat bilgilerimiz var. Danimarka söz konusu olduğunda ise aynı teknik kanıtlara sahip değil” ifadelerini kullandı.





İSVEÇ'TEN DANİMARKA'YA DESTEK

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Başbakan Kristersson, Rusya’nın Ukrayna’ya en fazla destek veren komşu ülkeleri hedef aldığına dikkat çekerek, Danimarka’ya radar sistemleri ve askeri sınıf İHA savar cihazları sağlanacağını belirtti. Kristersson "Danimarka'ya radar üniteleri ve askeri sınıf İHA savar sistemleri sağlayarak destek olacağız” dedi.





NATO'DAN İSKANDİNAV VE BALTIK ÜLKELERİNE YÖNELİK İŞBİRLİĞİ

Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard, son gelişmeler nedeniyle NATO içinde yoğun bir hareketlilik yaşandığını vurguladı. NATO'nun Baltık ve İskandinav ülkeleriyle sürekli temas halinde olduğunu ifade eden Stenergard, bölgesel güvenlik işbirliğinin arttığını söyledi.





AVRUPA DOĞUSUNDAKİ SAVUNMA HAMLESİ

Savunma Bakanı Pal Jonson, Polonya hava sahasındaki ihlallerin ardından Avrupa’nın doğu kanadını korumaya yönelik yeni askeri faaliyet "Eastern Sentry"e destek vereceklerini açıkladı. Jonson, bu hamlenin bölgesel güvenliği güçlendirme amacını taşıdığını dile getirdi.





BENZER BİR AÇIKLAMADA POLONYA’DAN GELMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Polonya, 9 Eylül’de Rusya’ya ait insansız hava araçlarının hava sahasına izinsiz girdiğini duyurmuş, NATO da buna karşı ortak bir müdahale gerçekleştirmişti. Ardından Romanya’nın hava sahasında da Rus İHA’ları tespit edilmişti. Estonya ise 19 Eylül’de Rus jetlerinin hava sahasını ihlal ettiğini ve NATO müdahalesiyle bu uçakların durdurulduğunu bildirmişti.