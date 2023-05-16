Samanyolu Haber /Dünya / Rusya: Alman ve Fransız savaş uçaklarının devriye uçuiunu önledik /16 Mayıs 2023 07:30

Rusya: Alman ve Fransız savaş uçaklarının devriye uçuiunu önledik

Rusya, bir Rus jetinin Baltık Denizi üzerinden Rusya devlet sınırına yaklaştığını öne sürdüğü biri Alman diğeri Fransız devriye uçaklarının hava sahasını ihlalini önlediğini bildirdi. Berlin ve Paris, söz konusu iddiaya henüz cevap vermedi.

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Rusya Savunma Bakanlığı, Fransız ve Alman devriye uçaklarının Rusya sınırına doğru uçtuğunun tespit edilmesi sonrası Baltık Denizi üzerinden kendi hava sahasına girişini durdurmak için bir savaş uçağının havalandırıldığını bildirdi.

Moskova, uçuşların bir Alman P-3C ve bir de Fransız Atlantik-2 deniz devriye uçakları tarafından gerçekleştirildiğini belirtti.

Savunma Bakanlığı, Rus Su-27 jetinin havalandıktan ve Fransız ve Alman uçaklarını Rus hava sahasından uzaklaştırdıktan sonra kendi üssüne geri döndüğünü aktardı.

Rusya'nın iddiaları bağımsız kaynaklarca henüz doğrulanmazken Alman, Fransız ve NATO makamları da Moskova'nın suçlamasına yönelik soruları yanıtsız bıraktı.

Rusya, geçtiğimiz günlerde de Karadeniz üzerinde keşif uçuşu yapan ABD'ye ait bir MQ-9 Reaper tipi insansız hava aracını düşürdüğünü duyurmuştu.

Söz konusu hadise ABD ve NATO tarafından teyit edilmişti.
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