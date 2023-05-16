Rusya: Alman ve Fransız savaş uçaklarının devriye uçuiunu önledik

Rusya Savunma Bakanlığı, Fransız ve Alman devriye uçaklarının Rusya sınırına doğru uçtuğunun tespit edilmesi sonrası Baltık Denizi üzerinden kendi hava sahasına girişini durdurmak için bir savaş uçağının havalandırıldığını bildirdi.



Moskova, uçuşların bir Alman P-3C ve bir de Fransız Atlantik-2 deniz devriye uçakları tarafından gerçekleştirildiğini belirtti.



Savunma Bakanlığı, Rus Su-27 jetinin havalandıktan ve Fransız ve Alman uçaklarını Rus hava sahasından uzaklaştırdıktan sonra kendi üssüne geri döndüğünü aktardı.



Rusya'nın iddiaları bağımsız kaynaklarca henüz doğrulanmazken Alman, Fransız ve NATO makamları da Moskova'nın suçlamasına yönelik soruları yanıtsız bıraktı.



Rusya, geçtiğimiz günlerde de Karadeniz üzerinde keşif uçuşu yapan ABD'ye ait bir MQ-9 Reaper tipi insansız hava aracını düşürdüğünü duyurmuştu.



Söz konusu hadise ABD ve NATO tarafından teyit edilmişti.