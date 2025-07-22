Rusya Almanya ile Askeri-Teknik İşbirliği Anlaşması'nı feshetti

Samanyoluhaber.com - Moskova





Rusya Başbakanı Mihail Mişustin imzalı bir kararnameyle, 1996 yılında imzalanan Rusya-Almanya askeri-teknik işbirliği anlaşmasının sona erdirildiğini duyurdu.





Rusya Dışişleri Bakanlığı'na, Berlin yönetimine resmi bildirimin yapılması talimatı verildi.





Soğuk Savaş sonrası dönemin umut verici işbirliği adımlarından biri olan anlaşma, iki ülke savunma sanayi arasında ortak projeler geliştirilmesini, Rus-Alman Askeri-Teknik İşbirliği Komisyonu kurulmasını ve ortak üretilen silah sistemlerinin üçüncü ülkelere satış yasağını içeriyordu. Ayrıca, anlaşma askeri sırların korunması taahhüdünü de kapsıyordu.





Rusya-Almanya devletlerarası ilişkiler düzeyiyle bağdaşmıyor





Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, anlaşmanın "mevcut Rusya-Almanya devletlerarası ilişkiler düzeyiyle bağdaşmadığı" ve Berlin yönetiminin "düşmanca politikaları" ile "militarist eğilimleri" nedeniyle feshedildiği belirtildi. Almanya'nın Ukrayna'ya askeri yardımlarının işbirliğini imkansız kıldığı vurgulandı.





Uzmanlar bu gelişmeyi Avrupa güvenlik mimarisinde yeni bir kırılma noktası, Almanya'nın Rusya'ya yönelik silah ambargosunun resmi karşılığı ve iki ülke arasındaki son askeri bağlantıların da kopuşu olarak yorumluyor.





Uzmanlar ayrıca enerji projeleri, uzay işbirliği ve silah teknolojisi alanlarında etkiler bekliyor. Enerji projeleri açısından, Nord Stream boru hatları sonrası yeni ortaklıkların tamamen askıya alınması bekleniyor. Uzay işbirliği alanında, Soyuz fırlatmalarında Alman teknoloji kullanımının sona ermesi öngörülüyor. Silah teknolojisi alanında ise Alman firmaların Rus yapımı sistemlerdeki kritik bileşen tedarikinin kesilmesi bekleniyor.