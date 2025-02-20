Rusya Almanya seçimlerini nasıl etkilemeye çalışıyor?





Karalama kampanyalarına alet edilen yalan haberlere örnek çok.













Dezenformasyon siteleri, ana muhalefetteki Hristiyan Birlik (CDU ve CSU) partilerinin başbakan adayı Friedrich Merz'in psikolojik kriz geçirdiğini iddia etti. Buna dair video 10 gün içinde yaklaşık 5,5 milyon kez görüntülendi.Dezenformasyon siteleri, ana muhalefetteki Hristiyan Birlik (CDU ve CSU) partilerinin başbakan adayı Friedrich Merz'in psikolojik kriz geçirdiğini iddia etti. Buna dair video 10 gün içinde yaklaşık 5,5 milyon kez görüntülendi.



Seçimler sonrasında başbakan olma ihtimali oldukça yüksek görünen Merz'in hasta olduğuna kanıt olarak ise "Albert Mertens" adlı bir "psikiyatriste" ait imzalı belge gösterildi. Belgede Mertens için "Psikoloji Psikoterapisti" ünvanı kullanılıyordu.





"Narrativ" adlı sitenin iddiasına göre Yeşiller partili Kültür Bakanı Roth ile Ekonomi Bakanı Habeck, 100 milyon euroluk Ukrayna bağlantılı bir rüşvet skandalına karıştı. "Narrativ" adlı sitenin iddiasına göre Yeşiller partili Kültür Bakanı Roth ile Ekonomi Bakanı Habeck, 100 milyon euroluk Ukrayna bağlantılı bir rüşvet skandalına karıştı.









Alman polititikacılara ve partilere yönelik bu haberlerin ortak noktası yalan "tanık ifadeleri" ile "sahte belge" temelli olmaları. Bir diğer ortak noktaları da yayınlandıkları sitelerin haber sitesi gibi görünmeleri veya ilk bakışta öyle bir izlenim uyandırmaları.

Kampanyalar Matruşka ve Storm-1516













Rusya'nın Almanya seçimlerine tesir etmede yürüttüğü dezenformasyon kampanyasından bir diğeri de "ikiz" adıyla anılıyor. Sebebi ise DW, BBC, Bild gibi tanınmış medya kuruluşlarının haber sitelerine çok benzeyen, adeta ikizi sayılacak şekilde portallar üzerinden yalan haber yaymaları. Rusya'nın Almanya seçimlerine tesir etmede yürüttüğü dezenformasyon kampanyasından bir diğeri de "ikiz" adıyla anılıyor. Sebebi ise DW, BBC, Bild gibi tanınmış medya kuruluşlarının haber sitelerine çok benzeyen, adeta ikizi sayılacak şekilde portallar üzerinden yalan haber yaymaları.

Rusya özellikle iki partiyi destekliyor





Rusya'nın Almanya seçimlerine yönelik yürüttüğü dezenformasyon kampanyalarında demokratik partiler karalanırken, aşırı sağcı AfD ve başbakan adayı Alice Weidel nadiren yer alıyor ve onlarda da olumlu şekilde yansıtılıyor. Rusya'nın Almanya seçimlerine yönelik yürüttüğü dezenformasyon kampanyalarında demokratik partiler karalanırken, aşırı sağcı AfD ve başbakan adayı Alice Weidel nadiren yer alıyor ve onlarda da olumlu şekilde yansıtılıyor.







Bu arada 2024'te yürütülen "ikiz" kampanyasında, AfD'nin oy oranının en azından yüzde 20'ye yükselmesi hedefleniyordu. Seçimlere günler kala yapılan kamuoyu yoklamaları AfD'nin yüzde 20 bandında seyretmeyi sürdürdüğünü gösteriyor. AfD'nin Rusya'nın yürüttüğü dezenformasyon kampanyaları ile yüzde 20'lere ulaşıp ulaşmadığını ortaya koymak ise oldukça güç.

Rusya, Avrupa ülkelerindeki seçimlerde bir yandan aşırı sağcı parti ve liderleri desteklerken, öte yandan seçmenler arasında korku ve endişe yayarak halkı bölme yönünde bir strateji yürütüyor.Rusya, Avrupa ülkelerindeki seçimlerde bir yandan aşırı sağcı parti ve liderleri desteklerken, öte yandan seçmenler arasında korku ve endişe yayarak halkı bölme yönünde bir strateji yürütüyor.



Almanya dezenformasyonla nasıl mücadele edecek?





Almanya İçişleri Bakanlığının Correctiv'e verdiği bilgiye göre, yabancı güçlerin ülkede dezenformasyon yaymasına yönelik cezai müeyyide öngören bir düzenleme bulunmuyor. Buna rağmen farklı bakanlıklardan temsilcilerin oluşturduğu bir çalışma grubu dezenformasyon ile mücadele için çözümler arıyor. Çözümlerin başında "kamuoyunu dezenformasyona karşı hassas hale getirilmesi" ve haberler ile medyaya konusunda insanların bilgi ve yetkinliğinin artırılması geliyor.

Bu haber, Alman kamu yayıncısı ARD, BR24 ve DW'nin doğrulama ekiplerinin işbirliği ile hazırlanmıştır. Andreas Wißkirchen de katkı vermiştir.