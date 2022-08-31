Samanyolu Haber /Dünya / Rusya Almanya'nın doğalgaz vanasını kapattı /31 Ağustos 2022 10:11

Rusya Almanya'nın doğalgaz vanasını kapattı

Rus doğalgazını Almanya’ya taşıyan Kuzey Akım boru hattı üzerinden sevkiyatlar bugün itibarıyla üç günlüğüne durdu.

SHABER3.COM

Kuzey Akım'ın yürütücü firması Nord Stream AG’nin yayımladığı verilere göre, boru hattı üzerinden 31 Ağustos-2 Eylül tarihlerinde doğalgaz sevkiyatı gerçekleştirilmesi planlanmıyor.


Rus enerji şirketi Gazprom’dan yapılan yazılı açıklamada da “Kuzey Akım üzerinden sevkiyatlar tümüyle durduruldu ve bugün doğalgaz kompresör ünitesindeki planlanmış bakım çalışmalarına başlanacak” ifadesi kullanıldı.

‘YAPTIRIMLARDAN DOLAYI’
Gazprom'dan 19 Ağustos'ta yapılan açıklamada, Kuzey Akım hattında çalışan tek kompresör ünitesindeki bakım nedeniyle 31 Ağustos’tan itibaren üç günlüğüne doğalgaz akışının durdurulacağı bildirilmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, dün yaptığı açıklamada, doğalgaz sevkiyatlarının yaptırımlardan dolayı durduğunu, Avrupalı siyasilerin attıkları adımlar nedeniyle vatandaşların çok fazla para ödemek zorunda kaldığını söyledi.

Gazprom, boru hattında kullanılan çeşitli parçaların bakımının yaptırımlar nedeniyle yapılamadığı gerekçesiyle boru hattından gönderilen doğalgaz miktarını yaklaşık yüzde 80 düşürmüştü. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Rusya Almanya'nın doğalgaz vanasını kapattı Sonraki Haber >>

Erdoğan'ın Saray'ında 'askerinle bin yaşa da Mustafa Kemal Paşa' sesleri

Erdoğan'ın Saray'ında 'askerinle bin yaşa da Mustafa Kemal Paşa' sesleri

Perinçek'in Hz. Muhammed (sav) kıyaslaması tepki çekti: 1 yılda ancak 40 kişiyi buldu

Perinçek'in Hz. Muhammed (sav) kıyaslaması tepki çekti: 1 yılda ancak 40 kişiyi buldu

Canlı yayında kalp krizi geçiren Nasrullah Ayan vefat etti

Canlı yayında kalp krizi geçiren Nasrullah Ayan vefat etti

Thodex CEO’sunun Türkiye’ye getirilmesi bekleniyor

Thodex CEO’sunun Türkiye’ye getirilmesi bekleniyor

Nihal Olçok'tan flaş ifşa: 15 Temmuz'un şahitlerini susturdular

Nihal Olçok'tan flaş ifşa: 15 Temmuz'un şahitlerini susturdular

Erdoğan'ın eski sağ kolu, AKP'deki başka bir rüşvet ağını anlattı

Erdoğan'ın eski sağ kolu, AKP'deki başka bir rüşvet ağını anlattı

Artemis Ay'a gidiyor

Artemis Ay'a gidiyor

[Harun Tokak] Evlerinize Görünmeyen Melekler Misafir Olabilir

[Harun Tokak] Evlerinize Görünmeyen Melekler Misafir Olabilir

Cami avlusunda dehşet: Baba tuttu, oğlu bıçakladı

Cami avlusunda dehşet: Baba tuttu, oğlu bıçakladı

İmam Hatipliler Derneği’ne tepki: Ensar’daki tacizleri de gündeme getirin!

İmam Hatipliler Derneği’ne tepki: Ensar’daki tacizleri de gündeme getirin!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:45:19