Rusya Almanya'ya gaz akışını azalttı: 'Durum ciddi'

Rus gaz devi Gazprom’un daha önceden açıkladığı üzere Perşembe gece yarısından itibaren Almanya’ya Kuzey Akım 1 üzerinden doğal gaz akışını azaltmasının ardından Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck durumu “ciddi” olarak nitelendirdi.







Ekonomi Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, güvenli doğal gaz arzının garanti altında olduğu ve yüksek ücretlere de olsa gaz miktarlarının piyasadan temin edilebildiği aktarıldı. Açıklamada “Şu anda gaz depolanmaya devam ediliyor” denilirken, bakanlığın olayları çok yakından izlediği ve kriz olması halinde ilgili aktörlerle yakın temas halinde oldukları kaydedildi. Rusya tarafından Almanya’ya gönderilen doğal gaz hacminin azalması, Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İtalya Başbakanı Mario Draghi ile Ukrayna’nın başkenti Kiev’e yaptıkları ziyarete denk geldi.





Avrupa'da gaz fiyatları artıyor

Boru hattı operatörü Kuzey Akım tarafından internette yayınlanan verilere bakıldığında da gaz hacminin Çarşamba akşamından itibaren düştüğü gözlendi. Perşembe sabah itibarıyla, borulardan saatte akan gaz akımından yola çıkarak hesaplama yapıldığında, 24 saat içinde Kuzey Akımı’ndan gelen gazın miktarının, Gazprom tarafından açıklanan teknik kapasitenin yaklaşık yüzde 40'ı olacağı tahmin edildi.





Rusya'dan gelen gaz arzındaki azalma nedeniyle Avrupa'daki gaz fiyatları yükseliyor. Doğal gazın fiyatı yüzde 30,5'e varana kadar artarak megavat saat başına 148,73 euroya yükseldi. Rus haber ajansı RIA'ya göre, Baltık Denizi’ndeki Kuzey Akımı boru hattı üzerinden gaz teslimatları askıya alınabilir.





Kremlin: Gaz akışındaki azalma bizimle ilgili değil



Rusya’dan ise gaz sevkiyatının azalmasına dair açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov Perşembe günü yaptığı açıklamada, “Türbinlerle, türbinlerin bakımıyla ilgili sorun olduğunu biliyoruz. Bir türbin geri gönderilmiyor, bir yerde takıldı kaldı” dedi. Peskov, türbinin Rusya’ya gönderilmemesinin Ukrayna’daki savaş nedeniyle Rusya’ya uygulanan yaptırımlardan kaynaklandığını ifade etti ve “Burada kasıtlı bir şey yok” dedi. Peskov ayrıca “Bu durumun bizimle hiçbir alakası yok” diye konuştu.





Gazprom, Kuzey Akımı’nda kullanılan Alman Siemens markası yapımı malzemelerin bakıma gönderildiğini ancak bunların vaktinde geri Rusya’ya gönderilmediğini ifade ediyor. Konuyla ilgili bu hafta bir açıklama yayımlayan Siemens Energy firması, Kuzey Akımı 1 boru hattındaki bir kompresör istasyonu için 2009 yılında aeroderivetif gaz türbinleri sağladığını, bu malzemelerin düzenli aralıklarla üretildiği yer olan Kanada’ya bakım için gönderilmesi gerektiğini, bir türbinin şu anda Montreal kentinde bakımda olduğunu ve Rusya’ya uygulanan yaptırımlar nedeniyle Rusya’ya geri gönderilemediğini belirtti.





Başka AB ülkelerinin gaz akışında azalma kaydedildi

Almanya haricinde başka Avrupa Birliği (AB) ülkeleri de ülkelerine daha az gaz akışının olduğunu bildirdi. Avusturyalı petrol ve gaz grubu OMV'nin sözcüsü, Gazprom'un gaz aktarımında azaltmaya gideceğini bildirdiğini ifade etti. OMV açıklamasında şu an için müşterilerin gaz arzının sağlandığı ifade edildi. Alman RWE ise son iki gün içinde Rusya'dan gelen tedarik hacimlerinde kısıtlamalar kaydettiklerini söyledi.





Çekya’ya ait enerji şirketi CEZ de yaptığı açıklamada teknik sorunlarla ilgili kısıtlamalar olduğunu söyledi. Slovak gaz ithalatçısı SPP de yüzde 30 civarında bir azalma olduğunu açıkladı. Fransız Engie ve İtalyan Eni firmaları da Perşembe günü yaptıkları açıklamada gaz sevkiyatlarında azalma kaydettiklerini ifade etti.





Gazprom’un başkanı Alexej Miller, şirketine yönelik eleştirileri sert bir şekilde reddetti. Perşembe günü St. Petersburg'daki bir ekonomi forumundaki açıklamasında “Bizim ürünümüz, bizim kurallarımız” dedi. Miller aynı zamanda, “Yapmadığımız kurallara göre oynamayız” diye konuştu.