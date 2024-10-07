Rusya altın zengini oldu!

Samanyoluhaber.com - Moskova





RBC’nin haberine göre, Rusya Federasyonu, küresel altın rezerv liderleri listesinde önemli bir konuma yerleşti.





Ağustos 2024 itibariyle Rusya’nın toplam altın rezervi 2335,9 tona ulaştı ve ülkenin altın ve döviz rezervlerinde altının payı yüzde 29,5’e yükseldi.

Dünya genelinde merkez bankalarının geçtiğimiz yıl toplamda 1037 ton altın satın aldığı belirtiliyor.





Bu alanda Amerika Birleşik Devletleri, 8133,5 tonluk rezerviyle liderliğini sürdürmekte ve rezervlerinin yüzde 72,4’ünün altından oluştuğu tahmin ediliyor. ABD’yi sırasıyla Almanya (3351,5 ton), İtalya (2451,8 ton) ve Fransa (2436,8 ton) takip ediyor.





Aynı zamanda altın üreticisi bir ülke olan Rusya’nın altın rezervlerini artırması, Batı yaptırımlarının ardından ekonomisini güçlendirme ve ulusal rezervlerini çeşitlendirme stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.





Altın, döviz rezervleri içinde önemli bir yer tutarken, Rusya’nın bu adımları ekonomik bağımsızlığını artırma çabalarının bir yansıması olarak da yorumlanıyor.