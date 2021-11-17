Rusya arabulucu oldu, Azerbaycan ve Ermenistan arasında ateşkes sağlandı

Azerbaycan ve Ermenistan arasında son günlerde yeniden alevlenen sınır çatışmalarının Rusya’nın araya girmesi sonucu bir ateşkesle sona erdiği bildirildi. Son çatışmalar geçen yıl yaşanan savaştan bu yana en şiddetli çarpışmalara sahne oldu.







Ermenistan çatışmaların iyice alevlenmesi üzerine Moskova’dan savunmasına yardım etmesini istemişti. Geçen yılki savaş, Ermenistan’da zaten askeri üssü bulunan Rusya’nın Yukarı Karabağ’a yaklaşık 2 bin barış gücü askeri göndermesini içeren bir anlaşmayla sona ermişti.





Ermenistan Savunma Bakanlığı, “Rus tarafının aracılık ettiği anlaşma çerçevesinde, Ermenistan-Azeri sınırının doğu kesiminde ateş kesildi ve durum nispeten istikrarlıdır” dedi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı anlaşmaya ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.





Kremlin, Salı günü erken saatlerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın sınırdaki durumu telefonda görüştüklerini açıkladı. Interfax haber ajansı, Rusya Savunma Bakanı Sergei Şoygu’nun da Ermeni ve Azeri Savunma Bakanlarıyla telefonda görüştüğünü bildirdi.







Ermenistan Savunma Bakanlığı, birliklerinin Azerbaycan ateşi altında kaldığını ve 12 askerinin esir düştüğünü, Azerbaycan sınırına yakın iki muharebe mevzisinin kaybedildiğini açıkladı. Ermeni Parlamentosunun Dış İlişkiler Komitesi başkanı Eduard Aghajanian, 15 Ermeni askerinin öldüğü bilgisini verdi.





Azeri Savunma Bakanlığı, “Ermeni kuvvetlerinin Azeri ordusu mevzilerini bombalayarak başlattığı büyük çaplı provokasyonlara yanıt verdiğini” ve kendi operasyonunun başarılı olduğu ifadelerini kullandı.