Rusya artık Gri listede

AB Konseyi’nden yapılan açıklamada, Rusya, "uluslararası vergi standartlarına tam olarak uymayan ülkeler" arasına alındı.







Rusya Maliye Bakanlığı, Avrupa Birliği'nin Rusya'yı vergi yargı bölgeleri kara listesine dahil etme kararının sonuçlarını açıkladı.

Bakanlığın Forbes'a yaptığı açıklamalarda, AB'nin kararı Rus makamlarına bildirmediği ve AB ile vergi temaslarının Mart 2022'de sonlandırıldığı belirtildi. AB'nin Rusya'ya karşı iddiaları, Vladivostok ve Kaliningrad'daki ‘Rus açık denizlerindeki özel idari bölgelerin’ (SAR) çalışmalarıyla ilgili.





Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Rusya'nın AB kara listesinde yer alması, AB üye ülkelerinin Rusya'ya idari ve yasal tedbir uygulama hakkına sahip olacağı anlamına geliyor" dedi. Bakanlık, bu tür idari önlemlerin AB'de ikamet edenler ile Ruslar arasındaki belirli işlemlerin daha fazla izlenmesi ve Rusların dahil olduğu yapıları veya işlemleri kullanan AB vergi mükellefleri için artan denetim risklerini artıracak. Ayrıca AB'ye uygulayabileceği bazı yasal önlemler alma imkanı tanıyacak.





AB Maliye Bakanları, vergi alanında iş birliği yapmayan ülkeleri içeren listenin güncellendiğini, listeye bu yıl Rusya’nın da eklendiğini bildirmişti. Bu ülkeler arasında British Virjin Adaları, Marshall Adaları ve Kosta Rika da dahil 16 ülke bulunuyor. Çok sayıda şirket ve bireyin off-shore hesaplar kullanarak vergiden kaçındıklarının ortaya çıkması üzerine 2017 yılında AB, "vergi cennetleri listesi" belirleme sürecini başlatmıştı.