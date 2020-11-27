Samanyolu Haber /Dünya / Rusya aşısını askerleri üzerinde denemeye başladı /27 Kasım 2020 21:02

Rusya aşısını askerleri üzerinde denemeye başladı

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rus ordusunda görevli askerlere toplu olarak corona virüsü (Covid-19) aşısının yapıldığını bildirdi.

SHABER3.COM

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rus ordusunda toplu aşılama sürecinin başladığını duyurarak şu ana kadar 2 bin 500’den fazla askere, Rusya’nın ürettiği Sputnik V aşısının yapıldığını açıkladı.

Şoygu, “Devlet Başkanımızın talimatları doğrultusunda başlatılan aşılama sürecinde ilk olarak yıl sonuna kadar 80 bin, toplamda ise 400 bin askeri personelimizi aşılamayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

Rusya tarafından açıklanan son 24 saatlik verilere göre ülkede 27 bin 543 yeni vaka tespit edilirken, 496 kişi hayatını kaybetti, 26 bin 682 kişi ise virüsü yenerek sağlığına kavuştu. Son verilerle birlikte ülke genelinde toplam vaka sayısı 2 milyon 215 bin 533'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 712 bin 174'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 38 bin 558'e yükseldi.
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