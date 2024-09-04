Rusya askeri akademiyi vurdu: Onlarca ölü var

SAMANYOLUHABER.COM MOSKOVA



Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna’nın doğusundaki Poltava kentinde yer alan Askeri İletişim Enstitüsüne düzenlenen saldırıda onlarca askerin öldüğünü duyurdu.



Rus basınına yansıyan haberlere göre, Rus ordusu 2 İskender füzesiyle Askeri Enstitüyü vurdu. The Times ise Ukrayna’nın Poltava şehrindeki sinyal birlikleri eğitim merkezine düzenlenen saldırının, çatışmaların başlangıcından bu yana “en kötü saldırılardan biri” olduğunu yazdı.



Ukraynalı milletvekili Maryana Bezugla’ya göre, formasyondaki askerler hedef alındı ve saldırı sonucu 40’tan fazla asker hayatını kaybederken, yaklaşık 200 kişi yaralandı.



“Poltava’da Enstitü Vuruldu, 41 Can Kaybı”



Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Poltava’daki telekomünikasyon enstitüsüne ve bir hastaneye iki balistik füze isabet ettiğini belirtti. Zelenskiy, saldırı sonucunda 41 kişinin öldüğünü, 180’den fazla kişinin yaralandığını açıkladı. Ayrıca, enstitünün bir binasının kısmen yıkıldığını ve enkaz altında kalanların olduğunu dile getirdi.



Eski Ukrayna milletvekili İgor Mosiyşuk, saldırının aslında Poltava’daki bir askeri okulu hedef aldığını ve bu saldırıda 600’den fazla Ukrayna askerinin yaralandığını iddia etti.



Rusya Kamu Odası’na bağlı Yeni Bölgelerin Entegrasyonu Koordinasyon Konseyi Başkanı Vladimir Rogov yaptığı açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna Silahlı Kuvvetleri personeline radar ve elektronik harp alanlarında eğitim veren Poltava Askeri İletişim Enstitüsü'ne saldırı düzenlediğini, saldırının yaklaşık 500 askerin bulunduğu içtima sırasında yapıldığını ve asker kayıplarının yüzlerle ifade edildiğini belirtmişti.



İsveçli askeri eğitmenlerin öldüğü iddiası



Ukrayna’nın Poltava kentindeki Sinyal Kolordusu eğitim merkezine düzenlenen füze saldırısında, çok sayıda Ukrayna Silahlı Kuvvetleri personelinin yanı sıra İsveç’ten gelen yabancı askeri eğitmenler de öldü.



Rus Silahlı Kuvvetleri tarafından bu sabah gerçekleştirilen saldırıda, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin çıkarları doğrultusunda çalışan İsveçli askeri eğitmenlerin de hedef alındığı bildirildi.



İsveç’ten gelen Askeri eğitmenlerle birlikte çalışan yabancı gönüllü Britta Ellwanger, bu kayıpları doğruladı ve olayın ciddiyetine dikkat çekti. Ellwanger’ın açıklamalarına göre, İsveç, Ukrayna’ya iki adet ASC 890 AWACS (Havadan Erken Uyarı ve Kontrol Sistemi) uçağı tedarik etmeyi planlıyordu ve Poltava’daki eğitmenler bu uçaklar için mürettebatı eğitmekle görevliydi.