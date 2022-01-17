Samanyolu Haber /Dünya / Rusya askerinin tamamı geri çekildi /17 Ocak 2022 20:53

Rusya askerinin tamamı geri çekildi

Kazakistan'da meydana gelen olaylar sonrasında mevcut ankalma kapsamında bu ülekeye gelen Rusya askerlerinin tamaının ülkelerine geri döndüğü belirtildi.

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Rusya'nın Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) adı altında Kazakistan’a gönderdiği askerlerin tamamının ülkeden ayrıldığı belirtildi.

Geçtiğimiz haftalarda düzenlenen protestoların ardından Rusya'nın gönderdiği askerlerin tamamının, bu sabah itibarıyla Kazakistan’dan ayrıldığı açıklandı.

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Bugün KGAÖ Rus barış gücü askerlerini taşıyan 14 uçak, Moskova yakınlarındaki Chkalovsky Havaalanına geldi” denildi. KGAÖ askerleri, Kazakistan’da önemli devlet binalarını ve bakanlıkları koruyordu.

Hükümetler arası askeri ittifak olan KGAÖ’de, Belarus, Ermenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Rusya ve Tacikistan bulunuyor.
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