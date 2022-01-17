Rusya askerinin tamamı geri çekildi

Rusya'nın Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) adı altında Kazakistan’a gönderdiği askerlerin tamamının ülkeden ayrıldığı belirtildi.



Geçtiğimiz haftalarda düzenlenen protestoların ardından Rusya'nın gönderdiği askerlerin tamamının, bu sabah itibarıyla Kazakistan’dan ayrıldığı açıklandı.



Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Bugün KGAÖ Rus barış gücü askerlerini taşıyan 14 uçak, Moskova yakınlarındaki Chkalovsky Havaalanına geldi” denildi. KGAÖ askerleri, Kazakistan’da önemli devlet binalarını ve bakanlıkları koruyordu.



Hükümetler arası askeri ittifak olan KGAÖ’de, Belarus, Ermenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Rusya ve Tacikistan bulunuyor.