Samanyolu Haber /Dünya / Rusya-Avrupa ilişkileri eskisi gibi olmayacak! /26 Ağustos 2025 12:10

Rusya-Avrupa ilişkileri eskisi gibi olmayacak!

Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, Aland Adaları'nda düzenlenen Baltık Denizi Parlamenterler Konferansı'nın açılışında yaptığı konuşmada, Rusya ile Avrupa arasındaki ilişkilerin askeri operasyonun tamamlanmasının ardından düzeleceğini, ancak asla eskisi gibi olmayacağını ifade etti.

SHABER3.COM

Stubb, "Rusya ve Avrupa'nın geri kalanı arasındaki ilişkilerin yeniden inşası, ancak Ukrayna'da adil ve kalıcı bir barışın sağlanmasından sonra mümkün olacaktır" dedi.

Finlandiyalı lider, yeni Rusya-Avrupa ilişkilerinin özel askeri operasyon öncesinde var olan ilişkilerden önemli ölçüde farklı olacağının altını çizdi. Stubb, "Tarihin akışını geri döndüremeyiz" ifadelerini kullanarak, mevcut koşulların kalıcı bir şekilde değiştiğini ve ilişkilerin yeni bir temelde yeniden şekillenmesi gerektiğini vurguladı.

Stubb'un bu daha uzlaştırıcı tonu, önceki Moskova'ya yönelik yaptığı sert açıklamalarla tezat oluşturuyor.

Finlandiya Cumhurbaşkanı daha önce, Rusya'nın "Ukrayna'ya yönelik güvenlik garantileri konusunda Avrupa ve ABD'ye ne yapacaklarını söylemeyeceğini" ifade etmişti. Son söylem hem diyaloğa açık olduğunu gösterme hem de Rusya'ya karşı kararlı duruşunu sürdürme stratejisinin bir parçası olarak yorumlandı.

Uzmanlar, İskandinav ülkelerinin Rusya'ya yönelik politikalarında güvenlik endişeleri ile ekonomik-politik diyalog ihtiyacı arasında denge kurmaya çalıştığını belirtiyor. 

Fin Enerji Devi Fortum'un hisselerine Rusya el koydu

Bu arada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Finlandiya merkezli enerji şirketi Fortum'un "Çelyabenergoremont" şirketindeki hisse payının geçici olarak devlet yönetimine devredilmesine ilişkin bir kararname imzaladı. Kararname, 25 Ağustos tarihinden itibaren yürürlüğe girdi. Bu hamle, Rusya'nın yabancı sermayeli enerji varlıkları üzerindeki kontrolünü artırma politikasının son örneklerinden biri olarak kaydedildi.

Yaklaşık 70 yıldır faaliyet gösteren Açık Anonim Şirket "Çelyabenergoremont" başta buhar türbinleri olmak üzere enerji ekipmanlarının bakımı ve onarımı konusunda uzmanlaşmış bir şirket. Şirketin Rus enerji altyapısındaki stratejik önemi, devlet kontrolü kararının arka planını oluşturuyor. Nisan 2023'te Fortum basın servisi, şirketin Çelyabinsk'te sahip olduğu dört termik santralin Federal Mülkiyet Yönetimi Ajansı (Rosimushchestvo) tarafından dış yönetime devredildiğini duyurmuştu. Son karar, bu sürecin bir devamı niteliğinde.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Rusya-Avrupa ilişkileri eskisi gibi olmayacak! Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:20:21