Rusya-Avrupa ilişkileri eskisi gibi olmayacak!

Stubb, "Rusya ve Avrupa'nın geri kalanı arasındaki ilişkilerin yeniden inşası, ancak Ukrayna'da adil ve kalıcı bir barışın sağlanmasından sonra mümkün olacaktır" dedi.





Finlandiyalı lider, yeni Rusya-Avrupa ilişkilerinin özel askeri operasyon öncesinde var olan ilişkilerden önemli ölçüde farklı olacağının altını çizdi. Stubb, "Tarihin akışını geri döndüremeyiz" ifadelerini kullanarak, mevcut koşulların kalıcı bir şekilde değiştiğini ve ilişkilerin yeni bir temelde yeniden şekillenmesi gerektiğini vurguladı.





Stubb'un bu daha uzlaştırıcı tonu, önceki Moskova'ya yönelik yaptığı sert açıklamalarla tezat oluşturuyor.





Finlandiya Cumhurbaşkanı daha önce, Rusya'nın "Ukrayna'ya yönelik güvenlik garantileri konusunda Avrupa ve ABD'ye ne yapacaklarını söylemeyeceğini" ifade etmişti. Son söylem hem diyaloğa açık olduğunu gösterme hem de Rusya'ya karşı kararlı duruşunu sürdürme stratejisinin bir parçası olarak yorumlandı.





Uzmanlar, İskandinav ülkelerinin Rusya'ya yönelik politikalarında güvenlik endişeleri ile ekonomik-politik diyalog ihtiyacı arasında denge kurmaya çalıştığını belirtiyor.





Fin Enerji Devi Fortum'un hisselerine Rusya el koydu





Bu arada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Finlandiya merkezli enerji şirketi Fortum'un "Çelyabenergoremont" şirketindeki hisse payının geçici olarak devlet yönetimine devredilmesine ilişkin bir kararname imzaladı. Kararname, 25 Ağustos tarihinden itibaren yürürlüğe girdi. Bu hamle, Rusya'nın yabancı sermayeli enerji varlıkları üzerindeki kontrolünü artırma politikasının son örneklerinden biri olarak kaydedildi.





Yaklaşık 70 yıldır faaliyet gösteren Açık Anonim Şirket "Çelyabenergoremont" başta buhar türbinleri olmak üzere enerji ekipmanlarının bakımı ve onarımı konusunda uzmanlaşmış bir şirket. Şirketin Rus enerji altyapısındaki stratejik önemi, devlet kontrolü kararının arka planını oluşturuyor. Nisan 2023'te Fortum basın servisi, şirketin Çelyabinsk'te sahip olduğu dört termik santralin Federal Mülkiyet Yönetimi Ajansı (Rosimushchestvo) tarafından dış yönetime devredildiğini duyurmuştu. Son karar, bu sürecin bir devamı niteliğinde.