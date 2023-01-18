Rusya, Avrupa Konseyi'nin anlaşmalarından çekildi

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA





Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Avrupa Konseyi'nin uluslararası anlaşmalarından çekilmesini öngören yasa tasarısını parlamentonun alt kanadı Duma'ya sundu.







Büyük ihtimalle Duma’dan geçmesi beklenen yasa ile Rusya’nın;





Avrupa Konseyi Tüzüğü,

Avrupa Konseyi'nin İmtiyaz ve Muafiyetlerine Müteallik Genel Anlaşma ve ona ek beş protokollerden,

İnsan Hakları ve Ana Hürriyetlerin Korunmasına Dair Sözleşme ve ona ek on protokollerden,

Terörizmin Önlenmesine Dair Avrupa Sözleşmesi,

Avrupa Sosyal Şartı,

Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı,





anlaşmalarından çekilmesi bekleniyor. Yeni yasa yürürlüğe girdiği andan itibaren Avrupa Konseyi'nin uluslararası anlaşmaları, 16 Mart 2022'den itibaren Rusya'da yürürlükten kaldırılmış sayılacak.





Rusya Avrupa Konseyi üyeliğinden ayrılmıştı





Rusya, Ukrayna savaşı sonrası AB ülkelerinin baskı artırması nedeniyle 15 Mart 2022'de Avrupa Konseyi'nden ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nden çekildiğini duyurmuştu.





Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin (AKPM) Ukrayna'nın başvurusu üzerine Rusya'nın Avrupa Konseyi üyeliğinin düşürülmesi yolunda tavsiye kararı alması üzerine Moskova üyelikten çekildiğini açıklamıştı. Mart ayında alınan bu kararla birlikte Rusya Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nden de çekilmiş oldu.





Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından Avrupa Birliği'nin (AB) aldığı yaptırım kararları ve önlemlere karşılık olarak Moskova, Avrupa Konseyi üyeliğinden ayrıldığını duyurdu.





Rusya Dışişleri Bakanlığı resmi internet sitesinden duyurduğu yazılı açıklamada, "NATO ve Avrupa Birliği'ne üye devletler, Avrupa Konseyi'ndeki çoğunluklarını kötüye kullanarak bu örgütü Rusya karşıtı bir politika aracına dönüştürdüler. Eşitlikçi diyaloğu Pan-Avrupa ilkelerine dayandırarak reddediyor. 25 Şubat'ta Rusya'nın, Avrupa Konseyi'nin yasal organlarında temsil hakkını askıya almak için ayrımcı bir karar aldılar" denildi.





Kararın Avrupa Konseyi Genel Sekreteri'ne iletildiği vurgulanan açıklamada, "Bu şartlar altında ülkemiz Avrupa Konseyi'nde kalmayacak. 15 Mart'ta Genel Sekreter Marija Pejcinovic Buric'e, Rusya Federasyonu'nun örgütten çekildiğine dair bildirimde bulunuldu" ifadeleri kullanıldı.