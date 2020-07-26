Rusya Avrupa’nın kalbinde peş peşe ateşledi

Rusya lideri Vladimir Putin, sabah saatlerinde St. Petersburg'daki tören alanına büyük güvenlik önlemleri altında giriş yaptı.Putin'in iskelede yürüdüğü dakikalarda Rus haber ajansları çatılar ve diğer yüksek noktalara yerleştirilmiş keskin nişancıların fotoğraflarını dünyaya servis etti.







Neva Nehri üzerindeki törende çok sayıda savaş gemisi ve deniz altı sahne alırken, nehir üzerindeki Dvortsovy Köprüsü'nün kapakları açıldı.Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı, St. Petersburg'daki törende 46 savaş gemisi ve 4 bin askerin yer aldığını bildiriyor.





Rusya'nın Avrupa'daki toprağı Kaliningrad'da ise, Baltiysk kenti açıklarında anti denizaltı gemisi Aleksin peş peşe füzeler fırlattı.Rusya tarafından altı yıl önce ilhak edilen Kırım'daki törenlerde ise, suda ve karada gidebilen zırhlı personel taşıyıcılar dikkat çekti.St. Petersburg'da donanmaya hitap eden Rusya lideri Putin, Rus deniz kuvvetlerinin yakın zamanda hipersonik nükleer saldırı silahlarına sahip olacağını söyledi.Putin'in verdiği bilgiye göre, aynı zamanda nükleer su altı droneları da yine donanmanın hizmetine sunulacak.





Yeni nesil nükleer silahları 'benzersiz' olarak tanımlayan Putin, söz konusu füzelerin dünyanın her yerini vurabileceğini belirtiyor.Putin ayrıca Rusya'nın en iyi savaş gemileri, denizaltıları ve donanma unsurlarının sahne aldığı törende deniz kuvvetlerinin büyümeye devam edceğini ve 40 yeni aracın bu yıl sonuna kadar donanmaya katılacağını açıkladı.









Reuters haber ajansı sözü edilen silahlardan Poseidon adlı su altı nükleer drone'un henüz ortaya çıkmadığını bildiriyor. Rusya lideri, iki yıl önceki tarihi basın toplantısında insansız nükleer enerjiyle giden denizaltıları şu cümlelerle tanıtmıştı:"Çok derinlerde, çok çok derinlerde, kıtalararası menzilde, denizaltılardan, en son model torpidolardan, en hızlıları da dahil gemilerden birkaç kat daha hızlı insansız denizaltı araçlarının geliştirildiğini söyleyebilirim. Az gürültü yapıyorlar, yüksek manevra kabiliyetine sahipler ve yenilmezler."Rus haber ajansları tarafından yayınlanan ayrı bir açıklamaya göre ise, Poseidon drone'larını taşıyabilecek ilk denizaltı olan Belgorod'un testleri devam ediyor ve sona gelindi.





Zircon (Tsirkon) isimli hipersonik deniz füzesinin ise kısa sürede savaş gemilerine konuşlandırılması bekleniyor.Rusya devlet medyası ise, Zircon füzesinin bu sabah Amiral Gorshkow fırkateyninde ateşlenerek ülkenin kuzeyinde test edildiğini duyurdu.Denemenin başarıyla gerçekleştirildiğini aktaran Savunma Bakanı Sergey Şoygu, füzenin hipersonik hıza ulaştığını söyledi.





Zircon'un karada test edildiği geçtiğimiz aylarda ise, yaklaşık 500 kişinin yaşadığı Nyonoksa köyü tahliye edilmiş ve 36 saat boyunca bölge 'tehlikeli alan' ilan edilmişti.ABD'nin nükleer silah anlaşmasından çekilmesiyle Washington'la bir silahlanma yarışına girmek istemediğini defalarca duyuran Rusya, buna karşın son yıllarda birçok yeni füze tanıttı.Putin'in 2018 yılında bizzat açıkladığı ve dünyada büyük ses getiren hipersonik silahlar, ses hızının beş katına çıkabiliyor ve engellenmesi neredeyse imkansız.Putin, televizyonların canlı yayınladığı basın toplantısına ABD'nin son yıllarda Rusya'nın etrafına bir küresel füze savunma sistemi kurduğunu söyleyerek başlamış ve ve şöyle devam etmişti: "Peki biz ne yaptık uyarılar ve kınamalardan başka? Rusya bu meydan okumaya nasıl yanıt verdi? İşte böyle:ABD'nin Anti Balistik Füze anlaşmasından çekilmesinin üzerinden geçen tüm bu yıllar boyunca, ileri ekipman ve malzemeler üzerine sıkı bir şekilde çalıştık.





Böylelikle yeni stratejik silah türlerini yaratmakta çabuk ve büyük bir adım atabildik."ABD'nin küresel füze savunma sistemi, balistik stratejik füzelere karşı tasarlandı. Putin ise "Rusya bu durumda sürekli olarak füze savunmalarını delme sistemlerini geliştirdi ve mükemmelleştirdi. Kıtalararası balistik füzelerimizin tümüne takılan bu sistemlerin fiyatları çok uygun ve aşırı derecede etkili" dedi.





Putin'in sözünü ettiği silahlar arasında Sarmat ağır kıtalararası füze sistemi öne çıkıyor. Putin'e göre, Sarmat'ın bir menzil kısıtlaması yok, Güney Kutbu veya Kuzey Kutbu'ndaki herhangi bir hedefi vurabilir.Henüz adı konulmayan 'sınırsız menzilli' nükleer enerji güdümlü füzeyi ise Putin, şu sözlerle anlattı: "Tıpkı havadan atılan Kh-101 ya da ABD'nin Tomahawk füzeleri gibi bir güdümlü füzenin içine yerleştirilen, küçük boyutlu bir nükleer santral. Ama bizimkinin uçuş menzili 10 kat daha fazla ve etkisi sınırsız.Bu alçaktan uçan hayalet güdümlü füzenin pratikte menzil sınırlaması yok, uçuş rotası tahmin edilemez ve engelleme hatlarını bypass edebilme faaliyeti bu sistemi tüm mevcut ve gelecek füze savunma ve hava savunma sistemlerine karşı yenilmez kılıyor." Putin kısa bir video sunumunun ardından "Anlayabileceğiniz gibi, dünyada hiç kimse henüz böyle bir şeye sahip değil" dedi.





Rus liderin tanıttığı bir başka silah olan Kinzhal-Hançer havadan atılan hipersonik füze. "Basitçe söylemek gerekirse, yakalanamıyorlar. Dünyanın önde gelen ordularının bu silahları edinmeye çalıştığını anlamak kolay. Sevgili dostlar, Rusya bu silahlara sahip" diye konuştu:"Dünyada herhangi bir benzeri yok. Yüksek hızlı taşıyıcı uçağın müstesna performans özellikleri, füzenin atılacağı yere dakikalar içinde taşınmasını sağlıyor ve füze sesten 10 kat daha hızlı gidiyor.Uçuşu sırasında manevralar yapıyor ve tüm mevcut -ve inanıyorum ki gelecekteki de- savunma ve füze sistemlerini aşabiliyor. 2 bin kilometreye kadarki hedeflere nükleer ve konvansiyonel başlıklar taşıyabiliyor."Yine aynı basın toplantısında Avangard-Avantgarde hipersonik kanatlı planörlü stratejik füze sistemi de Putin tarafından ilan edildi.





Rusya lideri, "Bugün söyleyeceklerim bu kadar da değil. İleri stratejik füze sistemlerinde gerçek bir teknolojik buluş, tamamen yeni bir tür silahla, bir kanatlı planör parçasıyla yapıldı ve testleri de başarıyla tamamlandı" dedi:"Bu sistemi mevcut silah sistemlerinden ayıran şey atmosferde, kıtalararası menzilde Mach 20'nin üzerindeki hipersonik hızlarda uçabilmesi. Binlerce kilometrelik yana doğru ve dikey manevralar yapabiliyorlar ve tüm hava ve füze savunma sistemlerine karşı yenilmez oluyorlar.Kompozit manevraların kullanımı uzun güdümlü uçuşlara izin veriyor ve kanatlı planör parçası plazma formunda. Bir metor gibi, ateş topu gibi gidiyor ve yüzey sıcaklığı 1600-2000 dereceyi bulabiliyor."