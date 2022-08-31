Rusya Avrupa pazarındaki kaybını Çin'le telafi ediyor









Moskova'da dolar ve euro alımlarının zorlaşması nedeniyle Rus varlık fonu Çin, Hindistan, Türkiye gibi ülkelere yatırım yaparak kuralları yeniden yazıyor. Ukrayna ile devam eden savaş, ülkeyi Asya pazarına yönlendirdi. Avtostat’ın verilerine göre, geçen çeyrekte Rusya, otomobillerin yüzde 81'ini Çin'den ithal etti. İlk çeyrekte bu oran yüzde 28'di.





Rusya Merkez Bankası geçen hafta yaptığı açıklamada otomotivde Şubat'tan beri görünümün ilk kez pozitife döndüğünü, pazarın Avrupalı üreticilerden Asya'ya kaydığını belirtti.





Apple ve Samsung'un sevkiyatlarını askıya almasıyla akıllı telefon pazarında da gelişmeler Çin'in lehine döndü. Xiaomi, Samsung'u tahtından ederek 2. çeyrekte en fazla satan akıllı telefon markası oldu. İlk 5'e giren markaların 3'ünü Çinli markalar oluşturdu.





Izvestia gazetesinin haberine göre Japonya ve Güney Kore'nin sevkiyatları durdurmasıyla Çin markalı televizyonlara olan talep de ikiye katladı.





Pekin'e yapılan ticaret, savaş öncesi dönemin de üzerine çıktı. Rusya'nın Çin'den yaptığı ithalat geçen ay yıllık bazda yüzde 20'den fazla artışla 6,7 milyar dolara yükseldi.





Merkezi Moskova'da bulunan Center for Strategic Research'te Analist olan Boris Kopeikin birçok Çinli şirketin yaptırımlara takılmadan Rusya'ya ticaret yapma konusunda çalışmalar yaptığını belirterek "Ticaret hızlanıyor ve yıl sonunda Çin malına olan talebin daha da arttığını göreceğiz" değerlendirmesini yaptı.