Samanyolu Haber /Sağlık / Rusya, ayda 6 milyon doz aşı üretecek /23 Ağustos 2020 16:40

Rusya, ayda 6 milyon doz aşı üretecek

Rusya, yıl sonuna kadar ayda 1.5-2 milyon doz korona virüsü aşısı üretmeyi planladığını açıkladı. Toplam aşı üretiminin aşamalı olarak ayda 6 milyon doza çıkması öngörülüyor.

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Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov, yıl sonuna kadar ayda 1.5-2 milyon doz korona virüsü aşısı üretmeyi, daha sonra üretim hacmini aşamalı olarak 6 milyon doza kadar çıkarmayı planladıklarını söyledi. Zvezda televizyonuna konuşan Manturov, “Bu ay, ağustos sonuna kadar yaklaşık 30 bin doz aşı üreteceğimizden yola çıkıyoruz. Eylül ayı itibariyle, belirlenen tesislerin de devreye gireceği göz önüne alındığında, üretim hacmini katlayacağız. Yıl sonuna kadar ayda 1.5-2 milyon doz aşı üretimine geçmemiz gerekiyor” dedi.

Manturov, toplam aşı üretimini aşamalı olarak ayda 6 milyon doza kadar çıkarmayı planladıklarını kaydetti. Gazetecilerin aşı olup olmayacağı sorusunu yanıtlayan Manturov, “Elbette. Yüzde yüz” dedi.
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