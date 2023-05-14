Rusya, aynı günde 2 helikopter ve 2 savaş uçağı kaybetti

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Kommersant gazetesi tarafından verilen habere göre, Bryansk bölgesinde, Rus Hava Kuvvetlerine ait bir Su-34 avcı bombardıman uçağı, bir Su-35 avcı uçağı ve iki Mi-8 helikopteri, Ukrayna sınırı yakınında aynı anda düşürüldü. Düşen helikopter ve uçaklarda bulunan ekiplerden kurtulan olmadı.





Ön verilere göre, düşen helikopter ve uçaklar aynı hava grubuna aitti ve Ukrayna'nın Chernihiv bölgesindeki hedeflere füze ve bomba saldırısı yapmaya gidiyordu.





Bryansk bölge yönetim başkanı Alexander Bogomaz, Klintsy yerleşim yerinde bir helikopterin düşmesi sonucu bir kişinin yaralandığını ve beş evin hasar gördüğünü söyledi.





Bölge vatandaşları tarafından sosyal medyada yayınlanan videolara göre, Klintsy şehrinin dış mahallelerine düşen Mi-8 helikopterin bir roket tarafından düşürüldüğü görülüyor. Roketlerin nereden fırlatıldığı ise belirsiz. Bu nedenle Bryansk polisi alarma geçirildi ve olası sabotajcıları aramak için bölgede çalışma başlattı.





Uzmanlar ayrıca, füzenin helikoptere yaklaşmasına bakılırsa, saldırının büyük olasılıkla havadan havaya silahlarla, yani düşman uçaklarından veya helikopterlerinden gerçekleştirildiğini öne sürdüler.





Kommersant’a konuşan bazı kaynaklar 2 helikopter ve 2 savaş uçağının Ukrayna'ya ait hava savunma sistemleri ya da uçaklar tarafından sınıra yakın bir noktada düşürüldüğünü söyledi. Helikopter ve uçakların toplam 9 kişilik mürettebatından kurtulan olmadı.