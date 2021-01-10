Samanyolu Haber /Gündem / Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderleri arasında yarın Moskova’da üçlü görüşme yapılacak /10 Ocak 2021 14:35

Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderleri arasında yarın Moskova’da üçlü görüşme yapılacak

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan yarın Moskova’da üçlü bir zirve gerçekleşeceğini duyurdu

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Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan arasında yarın Moskova’da üçlü bir görüşme gerçekleştirilecek. 

Sputnik Türkiye'nin aktardığı habere göre, Kremlin’den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in girişimiyle 11 Ocak 2021’de Moskova’da Aliyev ve Paşinyan’ın katılımıyla üçlü bir görüşmenin gerçekleştirileceği duyuruldu.

Açıklamaya göre, görüşmede 9 Kasım 2020’da Dağlık Karabağ’a yönelik imzalanan ortak bildirinin uygulanması sürecinin gidişatı ve bölgede mevcut olan sorunların çözümü için atılabilecek adımların ele alınması planlanıyor.

Putin’in Aliyev ve Paşinyan’la ayrı görüşmeler gerçekleştirmesi de planlar arasında.

Görüşmede çatışmalardan etkilenen bölgelerde yaşayanlara insani yardım sağlanması, ayrıca ticaret, ekonomi ve ulaşım ağlarının önündeki engellerin kaldırılması ve bunların geliştirilmesi konularının üzerinde durulacak.
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