Samanyolu Haber /Gündem / Rusya, Azerbaycan'dan domates ithalatını yasaklıyor /09 Aralık 2020 18:37

Rusya, Azerbaycan'dan domates ithalatını yasaklıyor

Rusya, Azerbaycan'dan domates ithalatını yasaklayacağını açıkladı. Yasağa gerekçe olarak, tarım ilacı kullanımına dair güvenlik endişelerini dile getirdi.

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Azerbaycan için domates, petrolün ardından en fazla ihraç edilen ürün özelliği taşıyor.

Rusya'nın bu kararını, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'da Rusya'nın müttefiki Ermenistan'a karşı yürüttüğü 44 günlük savaş nedeniyle cezalandırılması şeklinde yorumlayanlar var.

Bloomeberg'de yer alan habere göre, Rusya'nın tarım ürünleri ticaretini düzenleyen kuruluşu Rosselkhoznadzor, daha önce Türkiye'nin bazı bölgelerinden domates ve biber ithalatına getirdiği yasağı da genişletmeyi düşünüyor.

Türkiye de Dağlık Karabağ'daki savaşta Azerbaycan'ı desteklemişti.
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