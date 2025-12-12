Samanyolu Haber /Gündem / Rusya balistik füze ile saldırdı: Putin ile Erdoğan'ın görüştüğü saatlerde Türk gemisi alev alev... /12 Aralık 2025 20:56

Rusya balistik füze ile saldırdı: Putin ile Erdoğan'ın görüştüğü saatlerde Türk gemisi alev alev...

Rusya, Türk yük gemisini vurdu. Rusya’nın, Ukrayna’nın Odessa kentinde demirli halde bulunan Türk yük gemisini vurduğu bildirildi.

SHABER3.COM

Rusya, Ukrayna’nın Odessa kentinde demirli olan Cenk T adlı  Türk yük gemisin vurdu.



FİRMA AÇIKLAMASI

"Cenk Denizcilik filosunda, Karasu – Odesa hattında tır taşımacılığı yapan M/V CENK T isimli gemimiz, bugün yerel saatle 16:00’da Chornomorsk limanına yanaşmasının ardından balistik füze saldırısına maruz kalmıştır.? Saldırı sonrasında gemimizin pruva tarafında meydana gelen yangına römorkörler, liman yangın söndürme birimleri ve gemi ekiplerimiz tarafından derhal müdahale edilmiş ve edilmeye devam edilmektedir. Şu ana kadar herhangi bir can kaybı veya yaralanma bilgisi bulunmamaktadır. Mevcut bilgiler doğrultusunda hasar yalnızca maddi niteliktedir.? Olay uluslararası denizcilik kuralları çerçevesinde değerlendirilmekte olup, ilgili resmi makamlarla tam işbirliği içinde süreci yakından takip ediyoruz.?

Gelişmelere ilişkin teyit edilmiş bilgiler kamuoyu ile paylaşılmaya devam edilecektir.

Saygılarımızla?

Cenk Denizcilik"


