Rusya Başbakanı da virüse yakalandı

sol.org.tr'de yer alan habere göre Rusya Başbakanı Mihail Mişustin Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.







Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile video konferans yoluyla yaptığı görüşmede test sonucunun pozitif çıktığını bildiren Mişustin, doktorların tavsiyeleri doğrultusunda kendisini karantinaya alacağını belirtti.





Mişustin, yerine vekaleten yardımcısı Andrey Belousov'un görevlendirilmesini önerdi. Putin öneriyi kabul ederek Başbakan Vekili olarak Belousov'u atadı.





Mişustin, 15 Ocak 2020 tarihinde Dmitriy Medvedev'in istifası ile boşalan Başbakanlık görevine Putin tarafından aday gösterilmiş ve aynı tarihte Başbakanlık görevi için seçilmişti.