Rusya Başbakanı Pekin’de: Çin Ekonomik İş Birliği güçleniyor

Samanyoluhaber.com - Moskova





Mişustin, ziyaretin ilk gününde Çin Devlet Konseyi Başkanı Li Qiang ile Hangzhou'da bir araya geldi. Görüşmelerin ardından, uzay navigasyonu, tarım sanayi, nükleer malzemeler, enerji kaynakları, yüksek teknoloji ekipman üretimi, Arktik araştırmaları, uzay ve Ay keşfi gibi alanlarda çok sayıda iş birliği belgesi imzalandı.





Mişustin, görüşmelerde Rusya ile Çin arasındaki ekonomik iş birliğinin, küresel belirsizliklere rağmen güçlendiğini vurguladı. Ancak, daha önce bazı haberlerde Çin'in Rusya'dan petrol ithalatını azalttığı belirtilmişti.





Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Mişustin'in ziyaretine Kremlin'in büyük önem verdiğini vurgulamıştı.





Yeni Ortak Projelerde öne çıkanlar





İki ülke arasında imzalanan anlaşmalar çerçevesinde yeni ortak projeler hayata geçecek: Enerji kaynakları yataklarının işletilmesi; Yüksek teknoloji ekipman üretimi; Arktik bölgesi araştırmaları; Uzay ve Ay keşif çalışmaları.





Mişustin'in ziyareti, Rusya ve Çin arasındaki stratejik ortaklığın daha da pekiştirilmesi açısından kritik bir öneme sahip. İki ülke, ekonomik, teknolojik ve askeri alanlarda iş birliğini artırmayı hedefliyor.





Rusya'dan Çin'e Doğalgaz İhracatı %31 Arttı





Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Çin'e yönelik hidrokarbon ihracatının yaptırım baskısına rağmen istikrarlı seyrettiğini açıkladı. Novak'ın verdiği bilgilere göre, bu yılın dokuz ayında Çin'e 72 milyon ton petrol sevkiyatı gerçekleştirilirken, doğalgaz ihracatında ise kayda değer bir artış yaşandı.





Doğalgaz Tedariki ve Proje Kapasiteleri





Çin'e doğalgaz sevkiyatı %31 oranında artış gösterdi. Sibirya'nın Gücü" (Power of Siberia) doğalgaz boru hattı, bu yıl içinde 38 milyar metreküp olan yıllık tam proje kapasitesine ulaşacak.





Rusya'nın enerji ihracatını çeşitlendirme stratejisinin bir parçası olarak Asya-Pasifik pazarına, özellikle de Çin'e yönelimi dikkat çekiyor. "Sibirya'nın Gücü" boru hattının tam kapasiteye ulaşması ve yeni projelerin devreye girmesiyle, Rus doğalgazının Çin pazarındaki payının daha da artması bekleniyor.