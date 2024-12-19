Samanyoluhaber.com - Moskova





Rusya Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov, 2024 yılı boyunca Rus ordusunun, hedeflenen tüm görevleri başarıyla tamamladığını açıkladı.





Gerasimov, hem teknolojik modernizasyon hem de yönetim personelinin eğitimi gibi temel alanlarda önemli ilerlemeler kaydedildiğini belirtti. Gerasimov, ordunun özellikle özel askeri operasyonlar sırasında kazandığı tecrübeye dikkat çekerek, çeşitli askeri birliklerin muharebe operasyonlarında kapsamlı pratik bilgi biriktirdiğini ifade etti.





Rusya 190 yerleşim yeri 5 bin kilometre bölgeyi kontrol altına aldı





Bu yıl, Rus birliklerinin 190’dan fazla yerleşim yerini ve 4,500 kilometrekarelik bir bölgeyi kontrol altına aldığını kaydetti.





18 Aralık itibarıyla Donetsk Halk Cumhuriyeti’ndeki Starye Terny ve Trudovoye yerleşimlerinin ele geçirildiği açıklandı. Bu gelişme, Rus ordusunun cephe boyunca yürüttüğü saldırıların bir parçası olarak değerlendiriliyor.





Gerasimov, Rus ordusunun Batı yapımı silahların güçlü ve zayıf yönlerini detaylı şekilde analiz ettiğini belirtti. Ayrıca, Batılı devletlerin taktiklerine ilişkin kapsamlı bir anlayışa sahip olduklarını ifade ederek, bu bilgilerin gelecekteki stratejik kararlar için kritik öneme sahip olduğunu vurguladı. “Ne yapılması gerektiğini biliyoruz ve bu görevleri çözmek için kararlıyız,” diyen Gerasimov, Rusya’nın bölgesel ve küresel düzeyde istikrarı sağlamaya yönelik çalışmalarını sürdüreceğini dile getirdi.





Gerasimov, Rusya’nın silah ve teçhizatını modernize etmenin yanı sıra yönetim personelinin eğitimi konusuna öncelik verdiğini belirtti. Bu çabalar, Rus ordusunun hem geleneksel hem de modern savaş ortamlarında etkinliğini artırmayı hedefliyor.





Rusya’nın 2024 yılı boyunca elde ettiği kazanımlar, Moskova’nın hem iç hem de uluslararası arenada askeri gücünü sergilemesine olanak tanıdı. Gerasimov’un açıklamaları, Rusya’nın özellikle Ukrayna ile olan çatışmada askeri hedeflerine ulaşma konusundaki kararlılığını bir kez daha ortaya koyuyor. Bu gelişmeler, uluslararası arenada Moskova’nın askeri gücünü yeniden tanımlama çabalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor.