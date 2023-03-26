Rusya Belarus'a taktik nükleer silah konuşlandırıyor

Rusya lideri Vladimir Putin Cumartesi günü yaptığı açıklamada Belarus'a taktik nükleer silahlar konuşlandırmaya hazırlandıklarını söyledi.







Putin Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması'nı ihlal etmeyeceğini söyledi. Ancak Ukrayna savaşının başlamasından bu yana Rusya tarafından nükleer silahlarla ilgili en belirgin işaret olan bu adımın Batı ile ipleri daha da germesi bekleniyor.





ABD'den temkinli yaklaşım

DW Türkçe'nin haberine göre ABD Rusya’nın açıklamasına temkinli bir şekilde yaklaştı. ABD'li üst düzey bir yetkili Moskova’nın nükleer silah kullanacağına dair herhangi bir emare olmadığını kaydetti.





Putin taktik nükleer silahları Belarus'a konuşlandırmasını ABD'nin Avrupa'ya nükleer silah konuşlandırması ile karşılaştırarak Rusya’nın silahların kontrolünü Belarus'a da vermeyeceğini söyledi.





Rusya Belarus'a nükleer silah konuşlandırırsa Rusya 1990li yılların ortasından bu yana ilk kez bu tür silahları ülke dışına konuşlandırmış olacak.





Putin devlet televizyonunda yaptığı açıklamada "Burada alışılmamış bir durum söz konusu değil. Ülkeler bunu yıllardır yapıyor. Taktik nükleer silahlarını müttefik ülkelerin topraklarına konuşlandırıyor" ifadelerini kullandı.







Rusya Devlet Başkanı Putin sözlerine söyle devam etti: "Biz de aynısını, yükümlülüklerimizi ihlal etmeden, altını çiziyorum, uluslararası nükleer silahsızlanma yükümlülüklerimizi ihlal etmeden, yapmaya karar verdik."





Ukrayna tepki gösterdi

Kiev'den Pazar günü yapılan açıklamada Rusya’nın Belarus ile yaptığı anlaşmaya atıfla Putin'in Minsk'i "nükleer rehin" olarak tuttuğu belirtildi.





UkraynaUlusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Oleksiy Danilov Twitter'da yaptığı açıklamada "Kremlin Belarus'u nükleer olarak rehin aldı" ifadelerini kullanarak bu adımın "ülkenin istikrarsızlaştırılmasına yönelik" olduğunu kaydetti.





Gerginlik tırmanıyor

Ukrayna Savaşı'nda gerginlik Batılı ülkelerin Kiev'e silah göndermesinden sonra tırmanıyor. Moskova da Ukrayna’nın askeri olarak silahsızlandırılması söyleminden komşu ülkede Batılı ülkeler ile topyekûn mücadele söylemine kaymaya başladı.





Taktik nükleer silahlar büyük şehirleri yok etmek için değil savaş alanında belirli taktik kazanımlar elde etmek için kullanılıyor. Rusya’nın sahip olduğu silah sayısı bilinmiyor.