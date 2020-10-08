Samanyolu Haber /Dünya / Rusya Belarus'lu muhalif lider Tikhanovskaya'yı arananlar listesine aldı /08 Ekim 2020 14:37

Rusya Belarus'lu muhalif lider Tikhanovskaya'yı arananlar listesine aldı

Rusya, Belarus'ta 9 Ağustos seçimlerinde Aleksandır Lukaşenko'nun karşısında aday olan muhalif lider Svetlana Tikhanovskaya'yı "Suç işledikleri gerekçesiyle arananlar" listesine ekledi.

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Rusya polisinin veritabanına göre Tikhanovskaya, "Ceza Kanunu'nun bir maddesi kapsamında" aranıyor. Tikhanovskaya'ya hangi maddeden arandığı belirtilmedi. 

TASS'ın bir güvenlik kaynağından aktardığına göre Tikhanovskaya, Belarus'un kendisini arananlar listesine eklemesinin ardından Rusya'nınkine de "otomatik" olarak eklendi.

Belarus'ta yetkililer, Tikhanovskaya ve diğer muhalif figürlere Koordinasyon Konseyi'ni kurduktan sonra "gücü ele geçirmeye çalışma" suçlamaları yöneltmişti. 

Konseyin neredeyse tüm üyeleri tutuklandı veya Belarus'u terk etmek zorunda bırakıldı.

Tikhanovskaya, 9 Ağustos'ta açıklanan sonuçlara şaibe karıştığını ve seçimleri kendisinin kazandığını söylemişti. Muhalif lider daha sonra kendisine yapılan baskılar sonucunda Litvanya'ya geçti.

Belarus'ta her pazar günü hükûmet karşıtı eylemler düzenlenmeye devam ediyor.
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