Rusya beş yıl içinde kendi uydu internet sistemini kuruyor

Samanyoluhaber.com - Moskova





Daha önce başlamış olan, “Rassvet”, “Skif” ve “Ekspress-RV” gibi uydu sistemlerini geliştirmek için çalışmalara hız verildi.





Bu sistemlere uygun terminallerin geliştirilmesi ve uydu gruplarının fırlatılması öncelikle yapılması gereken çalışmalar olarak belirlendi.





Rusya Radyo Frekansları Devlet Komisyonu, “Rassvet” uydu iletişim sistemi için abone ekipmanı gereksinimlerini onayladı. Bu sistem, Elon Musk’ın Starlink projesine benzetiliyor. Ayrıca, “Skif” ve “Ekspress-RV” sistemleri için de benzer kararlar alındı.





“Rassvet” projesi, “IKS-Holding” bünyesindeki “Büro 1440” tarafından yürütülürken, diğer iki sistemi “Roskosmos” geliştiriyor. Uydu grupları ile bağlantı kuracak yer istasyonlarının kullanımı, ülkenin uzak bölgelerine internet hizmeti sağlamayı mümkün kılacak.





Uydu İnternet Projesi İçin Beş Yıl Gerekli





Rusya’da uydu interneti için orbital grupların oluşturulmasının yaklaşık beş yıl süreceği düşünülüyor. Bu görüş, Rusya Bilim Akademisi Uzay Araştırmaları Enstitüsü’nün önde gelen bilimsel çalışmacısı Natan Eismont tarafından paylaşıldı.





Forbes’a konuşan Eismont, “Böyle bir sistemin gerekliliği oldukça uzun zamandır gündemdeydi ve bu konuda Elon Musk’ın projelerinden veya diğer rakiplerden geri kaldık. Şimdi bunun büyük ölçekte kurulmaya çalışılıyor olması gerçekten çok iyi bir gelişme. Diğer organizasyonlar da var, onlar formal olarak özel, ancak devlet desteğinden oldukça iyi yararlanıyorlar. Bu açıkça belli. Önemli olan sürecin başlatılmasıydı ve süreç gerçekten başlatıldı. Teknolojik olarak her şey yolunda gibi görünüyor. Ancak kurulum daha fazla zaman alacak, buna hem kaynaklar hem de zaman harcanacak. Bu işler anında gerçekleşemez. Beş yıl süresi belirleniyor ve bu oldukça gerçekçi bir tahmin. Bence her şey daha hızlı da yapılabilir.” şeklinde konuştu.