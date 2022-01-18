Samanyolu Haber /Dünya / Rusya bin askerle Tacikistan'da... /18 Ocak 2022 23:29

Rusya bin askerle Tacikistan'da...

Kazakistan'da meydana gelen sokak olaylarına müdahale için önceden imzalanan anlaşma kapsamında diğer üye devletelrle birlikte bu ülkeye asker gönderen Rusya'nın bu adımı tartışılırken bu kez de bin askerlik Rus ordu birliğinin Tacikistan'da bir tatbikata başladığı belirtildi.

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Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Rusya’nın Tacikistan’daki hava üssünde bulunan motorlu tüfek birliklerinden 1000 asker, topçu ve helikopter desteğiyle tatbikata başladı.

Rusya’nın Merkez Askeri Birimi’nden yapılan açıklamada, “201. askeri üste görev yapan motorlu tüfek birliklerinden 1000 askerin katılımıyla gerçekleştirilen tatbikat, Tacikistan’ın Lohur ve Samburi dağlık arazilerinde başladı” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamaya göre tatbikat sırasında askerler ordudan hava araçları ve topçu sistemlerinin desteğiyle, keşif, saldırı ve atış sistemlerini kullanarak savunma ve saldırı faaliyetleri üzerinde çalışacak. Askeri personel ayrıca her türlü hafif silah, el bombası ve askeri araçlarda bulunan silahlarla sahte düşman hedeflerine karşı atış yapacak.

Tatbikatla motorize tüfek birliklerinin muharebeye hazırlığı ve görev sırasında koordinasyonun artırılması amaçlanıyor.


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